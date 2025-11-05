logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Palmeiras e Ferroviária se classificam para final da Copa do Brasil

Vagas foram garantidas nesta terça diante de Bahia e São Paulo
Agência Brasil
Publicado em 04/11/2025 - 23:33
Rio de Janeiro
palmeiras, são paulo, copa do brasil feminina
© Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF/Direitos Reservados

A grande decisão da Copa do Brasil Feminina está definida. Ela será disputada entre Ferroviária e Palmeiras, que, respectivamente, superaram Bahia e São Paulo pelas semifinais da competição em partidas disputadas nesta terça-feira (4). A expectativa é que a final da competição seja disputada no dia 19 de novembro, em local e horário que ainda serão definidos.

A primeira classificada para a decisão saiu no embate entre Ferroviária e Bahia, realizado na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Jogando em casa, as Guerreiras Grenás triunfaram pelo placar de 2 a 0 e tem agora a oportunidade de buscarem o bicampeonato da competição, após ficarem com o título de 2014.

O time de Araraquara começou a construir sua vitória logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta ensaiada, a bola sobrou dentro da área para a lateral Rafa Soares, que teve apenas o trabalho de bater por cobertura.

Aos 38 minutos a zagueira Camila fez lançamento longo para Júlia Beatriz, que partiu em velocidade para ficar livre diante da goleira Yanne e, com um toque sutil, bateu por cobertura para marcar um golaço.

Depois, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), o Palmeiras goleou o São Paulo por 4 a 0 para alcançar a decisão da competição. O triunfo do Verdão foi alcançado com gols de Ingryd, Brena, Andressinha e Pati Maldaner. As Palestrinas tentam levantar o troféu da competição pela primeira vez.

Relacionadas
copa do brasil feminina, sorteio
CBF sorteia confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina
palmeiras, copa do brasil feminina
Palmeiras goleia Sport e chega à semifinal da Copa do Brasil Feminina
ferroviária, futebol feminino, copa do brasil
Copa do Brasil Feminina: Internacional e Ferroviária vão às quartas
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Feminino Copa do Brasil Feminina Palmeiras ferroviária Bahia São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 25/10/2023 - O governador do Rio de Jnaeiro, Cláudio Castro fala com jornalistas na saída do ministério da Defesa, após reunião com ministro, José Mucio. Governador fala sobre crise na segurança do Rio de Janeiro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Ministra do TSE vota pela cassação do governador Cláudio Castro
ter, 04/11/2025 - 23:43
palmeiras, são paulo, copa do brasil feminina
Esportes Palmeiras e Ferroviária se classificam para final da Copa do Brasil
ter, 04/11/2025 - 23:33
STREAMING; RANKING FONOGRÁFICO; AUDIO; MÚSICA - Com impulso do streaming, Brasil fica em 9º em ranking fonográfico. Foto: PVproduction/Freepik
Cultura Câmara aprova regulação das plataformas de streamings
ter, 04/11/2025 - 22:19
goalball, parapan de jovens
Esportes Parapan de Jovens: Brasil garante dobradinha dourada no goalball
ter, 04/11/2025 - 21:45
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões
ter, 04/11/2025 - 21:27
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Pessoas passam em moto na praça da Vila Cruzeiro ao lado de barricadas que foram colocadas para conter avanço de policiais durante a Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Nenhuma mulher morreu durante operação no Rio, diz Polícia Civil
ter, 04/11/2025 - 21:00
Ver mais seta para baixo