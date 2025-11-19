logo ebc
Panamenho José Kadir leva Botafogo à vitória no Brasileiro

Jovem atacante de 18 anos marca dois gols em triunfo de 3 a 2
Agência Brasil
Publicado em 18/11/2025 - 23:44
Rio de Janeiro
© Vítor Silva/Botafogo/Direitos reservados

Contando com o brilho do jovem atacante panamenho José Kadir, de apenas 18 anos de idade, o Botafogo derrotou o Sport por 3 a 2, de virada, na noite desta terça-feira (18) no estádio Nilton Santos, na partida que abriu a 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Graças à vitória dentro de casa, o Alvinegro de General Severiano ocupa a 5ª posição da classificação com 55 pontos conquistados. Já o Leão da Ilha do Retiro permanece com a pior campanha da competição, ocupando a lanterna com 17 pontos.

A torcida do Botafogo não ficou satisfeita com os primeiros minutos de sua equipe na noite desta terça, pois viu o Sport abrir o placar logo aos 13 minutos da etapa inicial. Em jogada de contra-ataque, Lucas Lima acertou ótimo passe em profundidade para o atacante Léo Pereira, que avançou em velocidade antes de bater na saída do goleiro Léo Linck.

E a situação da equipe comandada pelo técnico Davide Ancelotti piorou aos 27 minutos, quando Lucas Lima cobrou escanteio na cabeça do zagueiro Rafael Thyere, que subiu muito para vencer a marcação e cabecear para o fundo da meta adversária.

A desvantagem de dois gols levou a uma mudança de atitude do Alvinegro, que precisou de apenas dois minutos para descontar com o atacante Artur, que soltou uma pancada de dentro da área após grande jogada individual de Alex Telles.

Mas o desconforto da torcida do Botafogo perdurou até o segundo tempo, quando começou a brilhar a estrela de José Kadir. Aos 12 minutos o atacante panamenho deixou tudo igual no placar. Danilo deu um passe por elevação e o jovem de 18 anos bateu cruzado para vencer o goleiro Gabriel.

No entanto, o empate não era suficiente para o Alvinegro. E Kadir voltou a mostrar que vivia uma noite especial aos 49 minutos. Após novo passe de Danilo, o atacante dominou na entrada da área antes de soltar uma bomba que morreu no ângulo do gol do Sport.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol campeonato brasileiro Série A Botafogo sport josé kadir
