logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Parapan de jovens: Brasil conquista 12 medalhas em dia de recorde

Mineiro Charles Eduardo Santos brilhou no halterofilismo
Agência Brasil
Publicado em 07/11/2025 - 22:54
Rio de Janeiro
Charles Eduardo Santos, Halterofilismo, Parapan de Jovens
© Wander Roberto/CPB/Direitos Reservados

Com direito a uma quebra de recorde mundial, o Brasil somou, nesta sexta-feira (7), mais 12 medalhas no penúltimo dia de disputados dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens disputados em Santiago (Chile). Desta forma a delegação brasileira chegou ao total de 68 conquistas (42 de ouro, 18 de prata e oito de bronze), mantendo a primeira posição na classificação geral.

O destaque desta sexta foi o mineiro Charles Eduardo Santos, que, aos 16 anos de idade, quebrou o recorde mundial júnior (sub-18) da categoria até 49 quilos de halterofilismo. O atleta levantou 116 quilos em sua terceira tentativa e superou a antiga marca de 115 quilos.

Também no halterofilismo, o Brasil somou nesta sexta mais três ouros, com a mineira Natália Gonçalves (categoria até 50 quilos), com a fluminense Meyriellen Brandt (até 55 quilos) e com o potiguar Paulo Roberto Severo (até 49 quilos next gen, para atletas com mais de 18 anos), e uma prata, com o paulista Clayton Costa, na categoria até 59 quilos.

Outra modalidade na qual a equipe brasileira alcançou importantes conquistas foi na bocha. O brasiliense Eduardo Vasconcelos garantiu o ouro na classe BC2 (para atletas que não podem receber assistência) após vencer o mexicano José Ángel Rodríguez por 9 a 1 na final. Além dele, o potiguar José Antônio Santos venceu a final e levou o ouro na classe BC4 (deficiências severas, mas que não recebem assistência) contra o canadense André John Woodrow, com placar de 8 a 2. Já pela classe BC3 (deficiências muito severas), o paulista Gabriel Serafim derrotou o peruano Alejandro Hinostroza por 6 a 2 e também conquistou uma medalha de ouro.

Além disso, o Brasil garantiu uma prata na classe BC1 (opção de auxílio de ajudantes), com a rondoniense Gabrielly Alves e o carioca Samuel da Silva, enquanto a paraense Joice Lira e a cearense Clarice Sobreira garantiram bronzes, respectivamente, nas classes BC4 e BC2.

Relacionadas
VITÓRIA MIRANDA, LUIZ CALIXTO, Parapan de Jovens, tênis em cadeira de rodas
Tênis em cadeira de rodas do Brasil soma 3 ouros no Parapan de Jovens
goalball, parapan de jovens
Parapan de Jovens: Brasil garante dobradinha dourada no goalball
tiro com arco, parapan de jovens, Filipe Aguiar, Nathália Nunes de Carvalho
Tiro com arco do Brasil conquista 1ª medalha em um Parapan de Jovens
Edição:
Fábio Lisboa
esportes paradesporto Parapan de Jovens CPB halterofilismo Charles Eduardo Santos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Charles Eduardo Santos, Halterofilismo, Parapan de Jovens
Esportes Parapan de jovens: Brasil conquista 12 medalhas em dia de recorde
sex, 07/11/2025 - 22:54
Brasília (DF), 10/03/2025 - Cerimônia de transmissões de cargos e posse, da ministra da secretaria de relações institucionais, Gleisi Hoffman. Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Política Derrite como relator do PL Antifacção contamina debate, diz Gleisi   
sex, 07/11/2025 - 22:06
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a fotografia oficial da Cúpula do Clima (COP30). Parque da Cidade – Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Meio Ambiente Combate à fome deve ser meta climática, diz cúpula em Belém
sex, 07/11/2025 - 20:32
Belém (PA) 07/11/2025 Marinha, BNDES e Cemaden assinam protocolo de intenções para prevenção de desastres naturais em Belém (PA). A cerimônia contou com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação(MCTI), Luciana Santos,; o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante e o Comandante da MB, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen. Foto Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente BNDES, Marinha e Cemaden fecham acordo para resposta a desastres
sex, 07/11/2025 - 20:19
troféu, copa do brasil feminina
Esportes Final da Copa do Brasil Feminina será disputada no dia 20 de novembro
sex, 07/11/2025 - 20:03
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar traz ondas grandes à praia do Leme, provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Rio de Janeiro tem previsão de ventos fortes e ressaca até domingo
sex, 07/11/2025 - 19:56
Ver mais seta para baixo