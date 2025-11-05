logo ebc
Parapan de Jovens: Brasil garante dobradinha dourada no goalball

Brasileiros conquistam mais oito medalhas nesta terça no atletismo
Publicado em 04/11/2025 - 21:45
Rio de Janeiro
© Alessandra Cabral/CPB/Direitos Reservados

Com destaque para a dobradinha dourada no goalball, o Brasil conquistou dez medalhas nesta terça-feira (4) nos Jogos Parapan-americanos de Jovens que estão sendo disputados em Santiago (Chile).

A seleção feminina chegou à medalha dourada após superar o Canadá, de virada, pelo placar de 8 a 3 na final. “Eu vim firme e forte, pude ajudar meu time e contribuir com gols, para trazermos a medalha para o Brasil”, declarou a brasiliense Kemilly Costa, de 17 anos de idade.

Já o ouro masculino veio com um triunfo sobre a Argentina, também pelo placar de 8 a 3. “Comecei os primeiros jogos mais ansioso, mas, com o andar da competição, começamos a encaixar nossa defesa. Aí o Brasil leva para cima. A Argentina não aguentou, não”, afirmou o mineiro Bryan Rodrigues, de 17 anos e que disputa seu primeiro Parapan.

Além dos ouros no goalball a delegação brasileira conquistou nesta terça oito medalhas no atletismo (quatro ouros, três pratas e um bronze). Os lugares mais altos no pódio foram garantidos por Maria Clara de Araújo, na prova dos 200 metros classe T35 (paralisia cerebral), por Alex Félix de Souza, no salto em distância T20 (deficiência intelectual), e por Fabrício Klein e Ana Carolina de Souza nos 200 metros T37 (paralisia cerebral).

Ver mais seta para baixo