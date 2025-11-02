logo ebc
Parapan de Jovens: Brasil vai ao pódio 10 vezes no tênis de mesa

Evento segue até o dia nove de novembro com atletas de 14 a 23 anos
Juliano Justo - repórter da EBC
Publicado em 02/11/2025 - 14:40
São Paulo
O Brasil ganhou no sábado (01) as primeiras medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens de Santiago 2025. No tênis de mesa, quatro brasileiros subiram ao lugar mais alto do pódio e conquistaram o ouro, dois ficaram com a prata, e quatro ganharam o bronze. Duas finais foram entre brasileiros.

A competição, para atletas de 14 a 23 anos, segue até 9 de novembro em duas regiões do Chile: na metropolitana de Santiago e em O’Higgins, ao sul da capital.

Na disputa da classe 2 até a 5, o catarinense Maycon Oliveira ganhou do também catarinense Arthur Costa, por 3 sets a 2, com parciais de 10/12, 11/3, 11/6, 8/11 e 11/3.

Na classe 9, Lucas Fonseca Segregio fez 3 x 2 em João Pedro Ribeiro Possas (11/9, 4/11, 7/11, 11/8 e 11/8) e ficou com o bronze.

Duas brasileiras conquistaram o ouro: na classe 7 (andantes), a goiana Lethicia Lacerda, que venceu a venezuelana Maria Victoria Azuaje por 3 sets a 0 (11/4, 11/3 e 11/2); e, na classe 8 (andantes), a carioca Sophia Kelmer, que fez 3 sets a 2 na chilena Joseline Yevenes, com parciais de 7/11, 11/9, 11/5, 11/13 e 11/6.

O paulista Jean Carlos de Souza Mashki, da classe 8, foi o último brasileiro a jogar. Diante do costarriquenho Steven Roman Chinchilla, ele também venceu por 3 sets a 2, com parciais de 7/11, 11/4, 11/8, 7/11 e 11/8. Já o mineiro Lucas Fonseca conquistou a medalha de prata, sendo derrotado pelo argentino Ethan Skiarsk por 3 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/7 e 11/4.

Tênis em cadeira de rodas

Foram três participações brasileiras no tênis em cadeira de rodas no dia, com três vitórias. A mineira Vitória Miranda venceu a peruana Kate Valentina Valenzuela Rivera por 2 sets a 0, com um duplo 6/0.

Na chave de simples, o mineiro Lucas Daniel Dutra superou o peruano Angel Jesus Gonzales Aguilar, por 2 sets a 0 (6/2 e 6/0). Mais tarde, ele voltou à quadra ao lado de Luiz Calixto, também de Minas Gerais, nas duplas, e venceu os argentinos Ian Davidson e Joaquin Nicolas Lezama, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0.

Vitórias no goalball

Pela segunda rodada do torneio de goalball, a seleção feminina venceu o Canadá por 5 a 3 e manteve os 100% de aproveitamento na competição – já havia vencido a Argentina.

A seleção masculina também levou a melhor sobre os canadenses: 8 a 3. Este foi o primeiro triunfo da equipe, que empatou com os argentinos na estreia.

Derrota no basquete

O Brasil também entrou em quadra contra o Canadá no basquete em cadeira de rodas 5×5. Estreando na competição, os brasileiros foram derrotados por 76 a 34.

Neste domingo, a equipe volta a entrar em quadra, desta vez contra a Argentina, que também foi derrotada na estreia – 65 a 62 para a Colômbia.

Confira os resultados

Tênis em cadeira de rodas

Lucas Daniel Dutra 2 x 0 (6/2 e 6/0) Angel Jesus Gonzales Aguilar (PER) (tênis em CR)

Vitória Miranda 2 x 0 (6/0 e 6/0) Kate Valentina Valenzuela Rivera (PER) (tênis em CR)

Luiz Calixto e Lucas Daniel Dutra 2 x 0 (6/1 e 6/0) Ian Davidson e Joaquin Nicolas Lezama (ARG)

Goalball

Brasil 5 x 3 Canadá (Seleção Feminina)

Brasil 8 x 3 Canadá (Seleção Masculina)

Basquete em cadeira de rodas 5×5

Brasil 34 x 76 Canadá

Tênis de mesa ─ finais

Classe 7

Lethicia Lacerda 3 x 0 Maria Victoria Celis Azuaje (VEN) (11/4, 11/3 e 11/2)

Classe 2-5

Maycon Antônio de Oliveira 3 x 2 Arthur Costa Branco (10/12, 11/3, 11/6, 8/11 e 11/3)

Classe 8-10

Sophia Kelmer 3 x 2 Joseline Yevenes (CHL) (7/11, 11/9, 11/5, 11/13 e 11/6)

Classe 8

Jean Carlos de Souza Mashki 3 x 2 Steven Roman Chinchilla (CRC) (7/11, 11/4, 11/8, 7/11 e 11/8)

Classe 9

Eithan Skliarsky (ARG) 3 x 0 Lucas Fonseca Segregio (11/8, 11/7 e 11/4)

Tênis de mesa ─ brasileiros nas semifinais

Classe 1-3

Belen Ignacia Fuentes Parada (CHI) 3 x 2 Nicole dos Santos (11/5, 11/4, 7/11, 9/11 e 11/3)

Classe 4-5

Ana Beatriz de Moraes 0 x 3 América Citlalli Alvarez (MEX) (12/14, 7/11 e 7/11)

Classe 8-10

Karina Becker 0 x 3 Joseline Yevenes (CHI) (9/11, 17/19 e 10/12)

Classe 9

Lucas Fonseca Segregio 3 x 2 João Pedro Ribeiro Possas (11/9, 4/11, 7/11, 11/8 e 11/8)

