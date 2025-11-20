logo ebc
Parte de processo de Massa no Reino Unido contra F1 pode continuar

Decisão do Tribunal Superior de Londres foi anunciada nesta quinta
Sam Tobin*
Publicado em 20/11/2025 - 10:55
Londres
O processo judicial de Felipe Massa contra a Fórmula 1, seu ex-chefe Bernie Ecclestone e a FIA sobre o campeonato mundial de 2008 pode continuar em parte, decidiu o Tribunal Superior de Londres nesta quinta-feira (20).

O ex-piloto da Ferrari abriu a ação para obter uma declaração de que deveria ter vencido o campeonato de 2008, perdido para Lewis Hamilton por um único ponto. Massa também cobra indenização de cerca de 64 milhões de libras (R$ 451,8 milhões).

O caso se baseia no escândalo do "crashgate" no Grande Prêmio de Cingapura de 2008, no qual Massa liderava na pole position quando o brasileiro Nelson Piquet Jr. bateu para tentar ajudar seu companheiro de equipe da Renault, Fernando Alonso, que venceu a corrida.

Em 2009, Piquet revelou que havia recebido ordens dos chefes de equipe para bater. Os chefes foram posteriormente banidos. Os advogados de Massa afirmam que Ecclestone sabia que o acidente foi deliberado e que ele e o então presidente da FIA, Max Mosley, não investigaram o fato.

O juiz Robert Jay decidiu que as reivindicações de Massa por indução de quebra de contrato podem continuar, dizendo em um resumo de sua decisão que Massa provavelmente não sabia que poderia processar até que uma entrevista de 2023 com Ecclestone fosse publicada.

Mas o juiz rejeitou a afirmação do brasileiro de que a FIA violou seu dever de investigar e rejeitou a cobrança sobre a declaração, dizendo que o tribunal não pode "reescrever o resultado do Campeonato Mundial de Pilotos de 2008".

A FIA não fez nenhum comentário imediato sobre a decisão. Um porta-voz de Massa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Saga do "crashgate" continua

Massa argumenta no processo que os resultados do Grande Prêmio de Cingapura - no qual Hamilton terminou em terceiro lugar, marcando seis pontos - deveriam ter sido anulados, o que faria com que ele ganhasse o título.

Os advogados da F1, Ecclestone e da FIA, no entanto, disseram que o caso foi apresentado tarde demais e afirmaram que os erros de Massa e da Ferrari em Cingapura foram a razão pela qual ele perdeu a corrida e o campeonato.

Massa entrou com o processo no ano passado, baseando-se em comentários feitos por Ecclestone em uma entrevista ao F1 Insider, quando ele disse que ele e Mosley sabiam que Piquet bateu deliberadamente e não fizeram nada para "proteger o esporte e salvá-lo de um enorme escândalo".

Os advogados que representam Ecclestone, que completou 95 anos no primeiro dia da audiência do mês passado, disseram ao tribunal que ele "não se lembra de ter dado essa entrevista".

Jay disse em sua decisão que Massa tinha uma perspectiva razoável de provar que poderia mover uma ação judicial por indução de quebra de contrato e conspiração até aquela entrevista.

Mas o juiz acrescentou: "Se o caso mais realista do Sr. Massa é que ele perdeu a chance de um resultado mais favorável... isso deve ser refletido apenas por uma indenização."

