Pilotos da F1 expressam preocupações em reunião com FIA e comissários

Foco do debate foram Diretrizes de Padrões de Direção criadas em 2022

Os pilotos da Fórmula 1 discutiram as decisões dos comissários de pista e as diretrizes de penalidades em uma reunião com o órgão regulador da categoria, em meio a novos pedidos para a nomeação de oficiais permanentes pagos com experiência mais recente em corridas.

A FIA disse em um comunicado após a reunião de quinta-feira (27) à noite no Grande Prêmio do Catar que a discussão foi "franca, aberta e conduzida em uma atmosfera de muito coleguismo".

Nenhuma mudança será feita para as duas últimas etapas da temporada, acrescentou.

O foco principal da discussão foram as Diretrizes de Padrões de Direção introduzidas em 2022, depois que os pilotos solicitaram esclarecimentos sobre o que podem fazer ao ultrapassar ou defender uma posição na pista.

As diretrizes, que buscam uma tomada de decisão consistente por parte dos comissários de pista, que mudam de corrida para corrida e são voluntários não remunerados, foram atualizadas duas vezes desde sua introdução em acordo com a Associação de Pilotos do Grande Prêmio (GPDA).

A discussão de quinta-feira se concentrou em cinco casos específicos de 23 corridas e cinco sprints até agora nesta temporada, três deles envolvendo os atuais candidatos ao título Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen.

O espanhol Carlos Sainz, diretor da GPDA, cuja equipe Williams anulou com sucesso dois pontos de penalidade que lhe foram atribuídos em agosto, disse aos repórteres antes da reunião que havia uma "divisão de opiniões" entre pilotos, comissários de pista e a FIA sobre vários incidentes.

Ele disse que há potencial para fazer melhor e que "as próprias diretrizes criaram mais problemas do que soluções em muitas questões que aconteceram este ano na forma como julgamos os incidentes".

