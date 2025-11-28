logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Pilotos da F1 expressam preocupações em reunião com FIA e comissários

Foco do debate foram Diretrizes de Padrões de Direção criadas em 2022
Alan Baldwin*
Publicado em 28/11/2025 - 13:10
Doha (Catar)
Formula One F1 - Pre Season Testing - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - February 28, 2025 McLaren's Oscar Piastri during testing REUTERS/Jakub Porzycki
© Reuters/Jakub Porzycki/Proibida reprodução
Reuters

Os pilotos da Fórmula 1 discutiram as decisões dos comissários de pista e as diretrizes de penalidades em uma reunião com o órgão regulador da categoria, em meio a novos pedidos para a nomeação de oficiais permanentes pagos com experiência mais recente em corridas.

A FIA disse em um comunicado após a reunião de quinta-feira (27) à noite no Grande Prêmio do Catar que a discussão foi "franca, aberta e conduzida em uma atmosfera de muito coleguismo".

Nenhuma mudança será feita para as duas últimas etapas da temporada, acrescentou.

O foco principal da discussão foram as Diretrizes de Padrões de Direção introduzidas em 2022, depois que os pilotos solicitaram esclarecimentos sobre o que podem fazer ao ultrapassar ou defender uma posição na pista.

As diretrizes, que buscam uma tomada de decisão consistente por parte dos comissários de pista, que mudam de corrida para corrida e são voluntários não remunerados, foram atualizadas duas vezes desde sua introdução em acordo com a Associação de Pilotos do Grande Prêmio (GPDA).

Bandeira da FIA durante Grande Prêmio do Azerbaijão 18/09/2025 REUTERS/Leonhard Foeger
Em comunicado, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) afirmou que a discussão com pilotos e comissários foi "franca, aberta e conduzida em uma atmosfera de muito coleguismo" - Reuters/Leonhard Foeger/Proibida reprodução

A discussão de quinta-feira se concentrou em cinco casos específicos de 23 corridas e cinco sprints até agora nesta temporada, três deles envolvendo os atuais candidatos ao título Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen.

O espanhol Carlos Sainz, diretor da GPDA, cuja equipe Williams anulou com sucesso dois pontos de penalidade que lhe foram atribuídos em agosto, disse aos repórteres antes da reunião que havia uma "divisão de opiniões" entre pilotos, comissários de pista e a FIA sobre vários incidentes.

Ele disse que há potencial para fazer melhor e que "as próprias diretrizes criaram mais problemas do que soluções em muitas questões que aconteceram este ano na forma como julgamos os incidentes".

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Max Verstappen celebra em Las Vegas 22/11/2025 REUTERS/Jeenah Moon
Verstappen vence em Las Vegas e aumenta chance de título na Fórmula 1
brasil, chile, basquete, eliminatórias
Brasil estreia com vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo
Seleção feminina brasileira vence Cuba em estreia do Mundial de Handebol em 27/11/2025
Brasil sobra diante de Cuba na estreia do Mundial de Handebol Feminino
Fórmula 1 FIA Diretrizes de Padrões de Direção Carlos Sainz GPDA Comissários F1
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) - 27/11/2025 - Loja em Osaco abre suas portas para seus clientes dando início a Black Friday. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
Economia Black Friday: problemas em entregas lideram reclamações
sex, 28/11/2025 - 13:56
Brasília (DF) 25/11/2025 - Uma explosão na subestação de energia do Bloco C deixou pessoas feridas e hospitalizadas Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Brasília: técnico da CEB Ipes morre 3 dias após explosão na Esplanada
sex, 28/11/2025 - 13:49
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, após ação policial da Operação Contenção. Foto: Eusébio Gomes/TV Brasil
Geral Cinco PMs são presos por crimes em megaoperação no Rio
sex, 28/11/2025 - 13:37
Brasília (DF), 13/02/2025 - Programa Pé de Meia. Alunos durante aula na escola Setor Oeste. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Fuvest divulga notas de corte da primeira fase do vestibular 2026
sex, 28/11/2025 - 13:27
Formula One F1 - Pre Season Testing - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - February 28, 2025 McLaren's Oscar Piastri during testing REUTERS/Jakub Porzycki
Esportes Pilotos da F1 expressam preocupações em reunião com FIA e comissários
sex, 28/11/2025 - 13:10
Rio de Janeiro (RJ), 28/11/2025 – Ato nos Arcos da Lapa marca o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Ação no Rio lembra Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito
sex, 28/11/2025 - 13:06
Ver mais seta para baixo