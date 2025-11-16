Portugal goleia Armênia e garante vaga na Copa do Mundo de 2026

Portugal goleou a Armênia por 9 a 1 na última partida do Grupo F das Eliminatórias da Europa, neste domingo (16), e se classificou para a Copa do Mundo de 2026 como líder da chave, com Bruno Fernandes e João Neves liderando o placar com três gols cada.

Portugal, o atual campeão da Liga das Nações, foi forçado a esperar para garantir uma vaga automática quando perdeu por 2 a 0 para a Irlanda na última quinta-feira (13), em um jogo em que seu capitão Cristiano Ronaldo foi expulso.

No entanto, Portugal não precisou de seu maior artilheiro de todos os tempos em uma partida unilateral, já que o time de Roberto Martinez liderou o Grupo com 13 pontos, dando a Ronaldo a oportunidade de jogar em uma sexta Copa do Mundo, um recorde.

O zagueiro Renato Veiga abriu o placar para Portugal com uma cabeçada na boca do gol aos sete minutos, mas a equipe foi surpreendida quando Eduard Spertsyan converteu um cruzamento de Grant-Leon Ranos 11 minutos depois.

Foi apenas o terceiro gol no grupo da Armênia, que não havia marcado nos três jogos anteriores.

No entanto, Gonçalo Ramos restabeleceu a liderança de Portugal, enquanto Neves marcou mais dois gols antes do intervalo, incluindo uma excelente cobrança de falta no ângulo superior. Fernandes então converteu um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo para fazer 5 a 1 no intervalo.

O segundo tempo continuou com o mesmo padrão e Fernandes marcou novamente logo após o reinício. Em seguida, houve uma enxurrada de substituições, mas a pressão de Portugal não diminuiu e, quando o time conseguiu outro pênalti, Fernandes completou seu terceiro gol.

Neves marcou o terceiro gol da noite com uma finalização certeira após Portugal acertar a trave, enquanto, do outro lado, Diogo Costa e a defesa portuguesa mantinham a Armênia sob controle.

Francisco Conceição, então, acrescentou a cereja no topo do bolo com um gol de longa distância nos acréscimos, quando Portugal completou a goleada.

