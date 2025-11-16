logo ebc
Rayssa Leal conquista etapa do Rio do STU Pro Tour

Vitória foi obtida neste domingo na Praça do Ó, na Barra da Tijuca
Agência Brasil
Publicado em 16/11/2025 - 14:22
Rio de Janeiro
A maranhense Rayssa Leal brilhou muito na manhã deste domingo (16) e conquistou a etapa do Rio do STU Pro Tour, o circuito internacional de skate, na Praça do Ó, na Barra da Tijuca. Esta foi a quinta vez que a medalhista olímpica de 17 anos de idade venceu a competição.

Para garantir o penta no STU Pro Tour Rio, Rayssa somou o total de 75,69 pontos. Já a prata ficou com a australiana Chloe Covell, com 70,55 pontos, enquanto a holandesa Keet Oldenbeuving garantiu o bronze ao somar 58,78 pontos.

A jovem de 17 anos de idade, que é o principal nome do skate brasileiro, tem entre suas principais conquistas duas medalhas olímpicas e três títulos da Liga Mundial de Skate Street (SLS).

Edição:
Fábio Lisboa
esportes skate Rayssa Leal stu pro tour Rio de Janeiro
