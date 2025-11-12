Retorno de Messi ao Barça não é realista, diz o presidente do clube

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, minimizou a possibilidade de Lionel Messi retornar ao clube, chamando-a de irrealista, após a visita surpresa do argentino ao renovado Camp Nou, onde ele passou 21 anos de sua brilhante carreira.

Messi, que entrou para a academia juvenil do Barça aos 13 anos e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos do clube, com 672 gols em 778 partidas, deixou o time catalão em 2021, quando não conseguiram viabilizar financeiramente sua permanência.

O vencedor da Copa do Mundo de 38 anos, que agora joga pelo Inter Miami, visitou o icônico estádio no domingo (9) e expressou seu desejo de voltar lá um dia.

"Espero que um dia eu possa voltar, e não apenas para me despedir como jogador, como nunca pude fazer", disse o oito vezes vencedor da Bola de Ouro.

"Por respeito a Messi, a toda a equipe e aos sócios do clube, não é correto da minha parte especular sobre algo que não seria realista, e não é o momento de fazê-lo", disse Laporta à Catalunya Radio nesta quarta-feira (13).

Durante sua carreira histórica no Barça, Messi ganhou 10 títulos da LaLiga, quatro da Liga dos Campeões e três da Copa do Mundo de Clubes.

Messi, que se transferiu para o Paris St Germain em uma transferência gratuita após sua saída do Barça, estendeu seu contrato com o Inter Miami em outubro e já havia sugerido anteriormente que o clube norte-americano provavelmente será seu último.

Laporta disse que o Barça gostaria de homenagear Messi no Camp Nou assim que as reformas - que devem ampliar a capacidade do estádio para 105.000 pessoas - forem concluídas.

"Ele está jogando pelo Inter Miami. Ele sabe que é amado e apreciado por quem é e que sempre será bem-vindo", disse Laporta.

"É justo que ele tenha a melhor homenagem do mundo. Seria maravilhoso ter sua homenagem aqui, diante de 105.000 torcedores."

