Roger Federer entrará para o Hall da Fama Internacional do Tênis

Roger Federer será introduzido no Hall da Fama Internacional do Tênis em uma celebração de indução marcada para agosto de 2026 em Newport, Rhode Island, informou o ITHF na quarta-feira (19).

Federer ganhou 20 Grand Slams, o primeiro tenista masculino a atingir essa marca, e conquistou 103 títulos na carreira antes de se aposentar em 2022. Ele ocupou o posto de número um do mundo por um recorde de 237 semanas consecutivas entre 2004 e 2008.

"É uma tremenda honra ser introduzido no Hall da Fama Internacional do Tênis e estar ao lado de tantos grandes campeões do esporte... ser reconhecido dessa forma pelo esporte e por meus pares é profundamente comovente", disse Federer em uma declaração compartilhada pelo ITHF.

O suíço ocupou o primeiro lugar no ranking da ATP por 310 semanas durante sua carreira e teve longas rivalidades com Rafael Nadal e Novak Djokovic, os dois outros entre os "três grandes" do tênis masculino na época.

"Ao longo da minha carreira, sempre valorizei a história do tênis e o exemplo dado por aqueles que vieram antes de mim... Estou ansioso para visitar Newport em agosto próximo para celebrar esse momento especial com a comunidade do tênis", acrescentou o suíço de 44 anos.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.