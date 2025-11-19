logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Roger Federer entrará para o Hall da Fama Internacional do Tênis

Suiço foi o 1º tenista a faturar 20 Grand Slams em torneios masculinos
Chiranjit Ojha*
Publicado em 19/11/2025 - 15:32
Bengaluru (Índia)
Roger Federer no Masters de Xangai 10/10/2025 REUTERS/Go Nakamura
© Reuters/Go Nakamura/Proibida reprodução
Reuters

Roger Federer será introduzido no Hall da Fama Internacional do Tênis em uma celebração de indução marcada para agosto de 2026 em Newport, Rhode Island, informou o ITHF na quarta-feira (19).

Federer ganhou 20 Grand Slams, o primeiro tenista masculino a atingir essa marca, e conquistou 103 títulos na carreira antes de se aposentar em 2022. Ele ocupou o posto de número um do mundo por um recorde de 237 semanas consecutivas entre 2004 e 2008.

"É uma tremenda honra ser introduzido no Hall da Fama Internacional do Tênis e estar ao lado de tantos grandes campeões do esporte... ser reconhecido dessa forma pelo esporte e por meus pares é profundamente comovente", disse Federer em uma declaração compartilhada pelo ITHF.

O suíço ocupou o primeiro lugar no ranking da ATP por 310 semanas durante sua carreira e teve longas rivalidades com Rafael Nadal e Novak Djokovic, os dois outros entre os "três grandes" do tênis masculino na época.

"Ao longo da minha carreira, sempre valorizei a história do tênis e o exemplo dado por aqueles que vieram antes de mim... Estou ansioso para visitar Newport em agosto próximo para celebrar esse momento especial com a comunidade do tênis", acrescentou o suíço de 44 anos.

* É proibida a reprodução deste conteúdo. 

Relacionadas
roger federer, tênis, laver cup
Roger Federer encerra sua vitoriosa carreira no tênis
Roger Federer e Rafael Nadal durante partida da Laver Cup em Londres
Parte da minha vida foi embora quando Federer se aposentou, diz Nadal
Thâmela e Vic - Mundial de vôlei de praia 2025
Brasil emplaca cinco duplas nas oitavas do Mundial de vôlei de praia
Roger Federer tenista suíço Hall da Fama Internacional the big three Grand Slam número 1 do mundo Rafael Nadal Novak Djokovic
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Roger Federer no Masters de Xangai 10/10/2025 REUTERS/Go Nakamura
Esportes Roger Federer entrará para o Hall da Fama Internacional do Tênis
qua, 19/11/2025 - 15:32
Brasilia 19/11/2025 - Logo G20 Africa do Sul. Logo G20
Economia G20 deve aprovar texto sobre minerais críticos
qua, 19/11/2025 - 15:26
Brasilia 19/11/2025 - Brasil pela Igualdade Racial 2025. Google Maps
Direitos Humanos Mapa mostra programação da Consciência Negra em todo país; confira
qua, 19/11/2025 - 15:19
Logo da Agência Brasil
Economia Fim do Master: trabalhadores e 12 milhões de clientes serão afetados
qua, 19/11/2025 - 14:28
CPI do Crime Organizado (CPICRIME) realiza reunião para ouvir dois convidados. Os depoimentos colaboram com as investigações em andamento sobre o avanço do crime organizado no país. A finalidade da comissão é apurar a atuação, expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação atualmente em vigor. Mesa: relator da CPICRIME, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Política PF não perderá recursos com PL Antifacção, diz relator no Senado
qua, 19/11/2025 - 14:15
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde OMS: 840 milhões de mulheres no mundo foram alvo de violência
qua, 19/11/2025 - 13:51
Ver mais seta para baixo