Seleção brasileira de handebol é convocada para Mundial Feminino

Torneio na Alemanha e Países Baixos começa em 26 de novembro
Publicado em 06/11/2025 - 19:19
Rio de Janeiro
Paris 2024 Olympics - Handball - Women's Preliminary Round Group B - Brazil vs Angola - South Paris Arena 6, Paris, France - August 03, 2024. Brazil's players celebrate after the match
A seleção brasileira feminina de handebol foi convocada nesta quinta-feira (6) para o Campeonato Mundial com início em 26 de novembro na Alemanha e Países Baixos. Na lista estão 18 jogadoras, o técnico Cristiano Rocha mesclou experiência e renovação. Um dos destaques é o retorno da ponta-direita Alexandra Nascimento (Alê), de 43 anos, eleita melhor jogadora do mundo em 2012, que participou da conquista do inédito título mundial da Amarelinha em 2013. Atualmente, Alê atua no clube Handball Erice (Itália).

Já a nova geração do Brasil conta com atletas que nunca disputaram Mundiais: Jamily Nascimento, Maria Grasielly Brasil, Micaela da Silva, Milena Menezes e Sabryne Souza. A estreia da seleção será contra Cuba, em 26 de novembro (uma quarta-feira), pelo Grupo G, que tem ainda Suécia e República Tcheca. O Mundial reunirá ao todo 32 seleções, divididas em oito grupos de quatro equipes.

Alexandra, seleção brasileira feminina de handebol, 2021 _ Olimpíada de Tóquio
Alexandra está de volta à seleção que disputará o Mundial de Handebol feminino. Eleita melhor jogadora do mundo em 2012, foi destaque na conquista do Brasil no título mundial de 2023 e é a maior artilheira em Olimpíadas - participou das edições de Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio de Janeiro 2016 e Tóquio 2020 - CBHb/Direitos Reservados

“Temos um grupo competitivo, com jogadoras adversárias que atuam nas principais ligas do mundo. A estreia contra Cuba é fundamental para ganharmos confiança. A República Tcheca tem qualidade, mas já mostramos que podemos vencê-las. E a Suécia, uma das favoritas, exigirá o nosso melhor - e estamos preparados para isso. Acredito que podemos chegar forte no Main Round [etapa principal]”, projetou o técnico, prestes a disputar o terceiro Mundial consecutivo no comando da seleção – o primeiro foi em 2021 (6ª posição) e depois em 2023 (9ª).

A partir de 17 de novembro, as convocadas iniciarão a preparação na Holanda. A Amarelinha fará treinamentos conjuntos com a seleção holandesa, uma das favoritas ao título. Além disso, as brasileiras enfrentarão as holandesas em amistoso internacional no dia 22 de dezembro (um sábado).

Todos os jogos do Brasil na primeira fase ocorrerão em Stuttgart (Alemanha). Depois de Cuba, a seleção terá pela frente a República Tcheca em 29 de novembro, e encerra a fase de grupos contra a Suécia, em 1º de dezembro.

Convocadas

PIVÔS

Marcela Santos Arouinian  (Saint Amand Handball PH – França)

Milena Maria de Souza Menezes (Szombathely – Hungria)

Sabryne Santos Souza (São Pedro do Sul – Portugal)

CENTRAIS

Jhennifer Rosa Lopes dos Santos (Saint Amand Handball PH – França)

Maria Grasielly Pereira Brasil (Gurpea Beti-Onak – Espanha)

Patricia Matieli Machado (MKS Zaglebie Lubin – Polônia) 

ARMADORAS

Bruna Aparecida Almeida de Paula  (Györ Audi ETO KC – Hungria)

Gabriela Clausson Bitolo  (Tus Metzingen – Alemanha)

Giulia Guarieiro  (Thüringer HC - Alemanha)

Kelly de Abreu Rosa  (Dunaujvaros Kohász KA – Hungria)

Mariane Cristina Oliveira Fernandes  (MKS Zaglebie Lubin – Polônia)

Micaela Rodrigues da Silva  (BM Bera Bera – Espanha)

PONTAS-ESQUERDAS

Jamily Beatriz do Nascimento Felix  (Clube Português – Brasil)

Larissa Fais Munhos Araújo (CSM Corona Brasov – Romênia)

PONTAS-DIREITAS

Alexandra Priscila do Nascimento Martinez  (Handball Erice – Itália)

Jéssica Quintino Ribeiro (CSM Baia Mare – Romênia)

GOLEIRAS

Gabriela Gonçalves Dias Moreschi  (CSM Bucharest – Romênia) 

Renata Laís de Arruda (Gloria Bistrita – Romênia)

