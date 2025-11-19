logo ebc
Seleção desembarca nas Filipinas para disputa do Mundial de futsal

Primeira edição da competição será realizada a partir de sexta
Agência Brasil
Publicado em 19/11/2025 - 20:09
Rio de Janeiro
A seleção brasileira desembarcou nesta quarta-feira (19) nas Filipinas para a disputa da Copa do Mundo feminina de futsal. A primeira edição da competição, que é promovida pela Fifa (Federação Internacional de Futebol), será realizada entre 21 de novembro e 7 de dezembro de 2025 e contará com a participação de 16 países: Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Espanha, Filipinas, Irã, Itália, Japão, Marrocos, Nova Zelândia, Panamá, Polônia, Portugal, Tailândia e Tanzânia.

O time verde e amarelo, que está no Grupo D ao lado da República Islâmica do Irã, da Itália e do Panamá, estreia na Copa do Mundo no próximo domingo (23), a partir das 8h (horário de Brasília), contra as iranianas.

Dois dias depois a seleção brasileira mede forças com a Itália e no dia 28 fecha a participação na fase de grupos da competição diante do Panamá.

A Copa do Mundo segue o formato tradicional dos torneios promovidos pela FIFA. As 16 seleções estão divididas em quatro grupos com quatro equipes cada. As duas melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. Depois serão realizadas as semifinais, a disputa do terceiro lugar e a grande final, que coroará a primeira campeã mundial da história do futsal feminino.

