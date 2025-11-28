logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Seleção feminina perde para Noruega em penúltimo compromisso do ano

Equipe não joga bem e vê cair invencibilidade que já durava 8 jogos
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 28/11/2025 - 17:32
São Paulo
seleção brasileira feminina perde por 3 a 1 da Noruega em penúltimo amistoso de 2025, na Espanha - em 28/11/2025
©  Lívia Villas Boas/CBF/Direitos Reservados

A seleção feminina de futebol perdeu da Noruega por 3 a 1 no Estádio Municipal Ciudad de La Línea, que fica na província de Cádiz, na Espanha. O jogo desta sexta-feira (28) foi o penúltimo de 2025. O resultado encerrou uma sequência invicta de oito partidas da equipe verde e amarela. As escandinavas não venciam o Brasil desde 1996.

Na próxima terça-feira (2), as brasileiras se despedem da temporada com mais um amistoso, desta vez contra Portugal. O jogo será realizado no Estádio Municipal de Aveiro, casa das adversárias, às 16h45 (horário de Brasília).

O Brasil sentiu a ausência de jogadoras importantes que estão entre as convocadas, como a lateral Yasmin (dores no joelho direito) e a meia Duda Sampaio (sofreu um pisão no pé direito), e demorou a se encontrar, enquanto a Noruega foi letal. Aos 10 minutos, a zagueira Tuva Hansen ganhou a disputa na defesa, saiu em contra-ataque e encontrou Signe Gaupset na área. A meio-campista bateu no canto esquerdo da goleira Lorena.

seleção feminina, amistoso contra Noruega, em 28/11/2025
Reprodução X / Seleção Feminina de Futebol

Quando parou de abusar das bolas longas, a seleção de Arthur Elias passou a ter mais oportunidades. Cecilie Fiskerstrand fez pelo menos duas ótimas defesas, aos 38 e aos 42 minutos, em chutes da atacante Bia Zaneratto e da volante Ary Borges, respectivamente. Aos 43, a goleira nada pôde fazer na cabeçada da zagueira Mariza, após escanteio cobrado pela volante Angelina pela esquerda, que deixou tudo igual.

A Noruega voltou melhor do intervalo e não demorou a voltar à dianteira. Aos sete minutos, em uma bola recuperada pelas escandinavas ainda no campo brasileiro, Ada Hegerberg foi lançada na área, às costas da zagueira Isa Haas. A atacante, considerada uma das melhores de todos os tempos, teve tranquilidade para rolar na esquerda e deixar Gaupset livre para fazer o segundo dela.

As brasileiras tentaram pressionar em busca do empate, mas, desorganizadas, cederam espaço para mais contra-ataques. Aos 21, a meia Emma Stølen avançou desde o meio-campo, perseguida por Yayá, e foi puxada pela volante do Brasil na entrada da área. A cobrança da penalidade ficou a cargo de Hegerberg, que acertou o canto direito de Lorena, marcando o terceiro das norueguesas, dando números finais ao duelo.

Relacionadas
Giovanni Vianna, João Lucas, Wallace Gabriel, semifinais, Copa do Mundo, etapa Japão - em 28/11/2025
Três brasileiros vão à semi de etapa da Copa do Mundo de skate street
brasil, chile, basquete, eliminatórias
Brasil estreia com vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo
Seleção feminina brasileira vence Cuba em estreia do Mundial de Handebol em 27/11/2025
Brasil sobra diante de Cuba na estreia do Mundial de Handebol Feminino
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Seleção Feminina brasil Amistoso Derrota Noruega Arthur Elias Cádiz
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Conta de luz
Economia Consumidor terá redução no preço da energia elétrica em dezembro
sex, 28/11/2025 - 18:37
Ilustração mostra bandeiras dos EUA e do Irã 18/6/2025 REUTERS/Dado Ruvic
Esportes Irã vai boicotar sorteio da Copa devido a problemas com vistos dos EUA
sex, 28/11/2025 - 18:24
São Paulo (SP), 26/11/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala durante coletiva de imprensa sobre aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa para o registro de vacina nacional contra dengue do Instituto Butantan. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde SUS vai ampliar em 30% capacidade de armazenamento de plasma no país
sex, 28/11/2025 - 18:15
São Paulo (SP) 18/08/2024 UNIP em São Paulo, candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) a espera da abertura dos portões. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Concursos CNU 2025: locais das provas discursivas serão divulgados nesta segunda
sex, 28/11/2025 - 18:01
seleção brasileira feminina perde por 3 a 1 da Noruega em penúltimo amistoso de 2025, na Espanha - em 28/11/2025
Esportes Seleção feminina perde para Noruega em penúltimo compromisso do ano
sex, 28/11/2025 - 17:32
Brasília (DF), 24/10/2023, Totem na fachada da EBC, com a nova logo marca, que fica na entrada da Empresa Brasil de Comunicação, localizado no Venâncio Shopping em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral EBC prorroga inscrições para vaga no Comitê Editorial até dia 6
sex, 28/11/2025 - 17:28
Ver mais seta para baixo