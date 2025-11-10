logo ebc
Seleção realiza primeiro treino para amistosos na Europa

Brasil enfrenta Senegal no próximo sábado (15) na Inglaterra
Agência Brasil
Publicado em 10/11/2025 - 19:02
Rio de Janeiro
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

A seleção brasileira realizou na tarde desta segunda-feira (10) a sua primeira atividade de preparação para os amistosos contra o Senegal e a Tunísia. O treino em campo, que contou com a participação de apenas 14 jogadores, foi realizado no Centro de Treinamento do Arsenal (Inglaterra), em Londres.

Dos 26 jogadores convocados pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, apenas 22 já se apresentaram. A expectativa é de que cheguem, na próxima terça-feira (11), quatro atletas que atuam no futebol brasileiro: Vitor Roque, do Palmeiras, Fabricio Bruno, do Cruzeiro, Alex Sandro e Danilo, do Flamengo.

A Data Fifa de novembro marca o final dos compromissos da seleção brasileira no ano de 2025. O Brasil enfrenta o Senegal no próximo sábado (15), a partir das 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, e encara a Tunísia, na próxima terça-feira (18), a partir das 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille (França).

Edição:
Fábio Lisboa
