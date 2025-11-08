logo ebc
Sesc promove circuito de esportes em SP com atletas consagrados

Programação gratuita vai até 14 de dezembro
Matheus Crobelatti*
Publicado em 08/11/2025 - 10:22
São Paulo
O Serviço Social do Comércio (Sesc) promove, desde a última quinta-feira (6) até o dia 14 de dezembro, a primeira edição do Circuito Sesc de Esportes, um projeto que visa incentivar a prática esportiva em 36 cidades do estado de São Paulo em que não há unidades do serviço social.

Com entrada gratuita, o evento conta com a presença de diversos atletas e técnicos, como Fofão, do vôlei feminino, Júlia Soares, da ginástica artística, e Gabi Mazetto, do skate.

Cada cidade receberá um atleta e atividades relacionadas à modalidade esportiva que ele representa. Com o tema ‘Movimento que Aproxima’, o objetivo é despertar o interesse dos jovens nas práticas esportivas, através do contato com ícones de diversas gerações. Entre as atividades presentes estão o atletismo, judô, basquete, vôlei, futsal, natação, skate, tênis de mesa, ginástica rítmica, ginástica artística, além de suas versões paralímpicas.

“A estratégia é levar o atleta ao que chamamos de encantamento. Você ver alguém praticar qualquer modalidade esportiva em alta performance é muito bonito. É até forma de entretenimento. É fundamental para nós também não trazer somente ícones dos jovens, mas também das pessoas mais velhas, que viram, por exemplo, a Fofão jogar”, apontou o técnico da Gerência de Esportes do Sesc, Leonardo Calix Soares.

Ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira e campeã olímpica, Fofão, estará na região de Araraquara, e conversará com os jovens para ensinar o básico do esporte. Para ela, além de ensinar sobre o esporte e dar dicas, são interessantes a interação e a convivência.

“Nós conversamos um pouco, e eles sempre têm muita curiosidade. Depois fazemos a parte prática, onde eu mostro para eles como é feito o movimento. Não somos treinadores deles. Temos pouco tempo, então, tentamos mostrar que eles podem melhorar e evoluir”, explicou a atleta.

Fofão contou que quando era criança tinha problemas com anemia e se sentia sempre muito desanimada, o que a desmotivava bastante. O incentivo da professora na escola foi essencial para que ela se tornasse atleta.

“Quando eu fazia as aulas de educação física, eu me sentia muito bem. E minha professora me incentivou muito, tanto que me levou para fazer o teste no Centro Olímpico”, disse.

Outros atletas estão confirmados no evento: Fabiana Claudino (vôlei); Janeth (basquete); Pâmela Rosa (skate); Antônio Tenório (judô paralímpico); Luizão (futebol); Bruna Alexandre (tênis de mesa); Barbara Domingos (ginástica rítmica); Petrúcio Ferreira (atletismo paralímpico); Alison (vôlei de areia); Rosana Augusto (futebol feminino), entre outros.

*Estagiário sob a supervisão de Odair Braz Junior.

Vinicius Lisboa
