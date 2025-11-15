logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Sesi-SP conquista Campeonato Brasileiro de vôlei sentado feminino

Título foi garantido com vitória por 3 sets a 1 sobre o Aspaego-GO
Agência Brasil
Publicado em 15/11/2025 - 13:31
Rio de Janeiro
SESI-SP, Campeonato Brasileiro, vôlei sentado
© Alessandra Cabral/CPB/Direitos Reservados

O Sesi-SP conquistou o título do Campeonato Brasileiro de vôlei sentado feminino após derrotar o Aspaego-GO pelo placar de 3 sets a 1 (parciais de 25/14, 21/25, 25/18 e 25/15), na última sexta-feira (14) no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Esta foi a 19ª oportunidade na qual a equipe paulista ficou no lugar mais alto do pódio da competição.

“Jogar contra a equipe da Aspaego-GO é sempre um desafio. Sempre querem jogar bem para ganhar de nós. Mas nós tivemos resiliência tanto no primeiro, como no segundo jogo, para construir essa vitória, para conquistar esse título”, declarou o técnico Saulo José da Silva.

Nesta edição do Brasileiro de vôlei sentado, o Sesi-SP fez uma grande campanha, vencendo todas as partidas e perdendo apenas um set, justamente na decisão contra a Aspaego-GO. “É muito importante ver o desenvolvimento da modalidade desde 2006 até agora. Então estou muito feliz. Foi um jogo muito bacana de ser visto, com várias jogadas, ralis e momentos tensos, mas conseguimos sair vitoriosas”, declarou a paulista Suellen Dellangelica Lima, que participou de todas as 19 conquistas da equipe paulista.

Relacionadas
Arthur Elias - convocação - 13/11/2025
Arthur Elias convoca seleção para últimos amistosos do ano na Europa
George e Saymon vencem duelo 100% brasileiro contra André e Renato na estreia do Mundial de vôlei de praia - em 14/11/2025
Duplas do Brasil estreiam com 6 vitórias no Mundial de Vôlei de Praia
marta, seleção feminina, futebol
Marta é indicada ao prêmio de gol mais bonito da temporada da Fifa
Edição:
Fábio Lisboa
esportes vôlei sentado paradesporto campeonato brasileiro Sesi-SP Aspaego-GO
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 28/06/2023 - Painéis solares em prédios no centro do Rio. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Governo fecha parceria para expandir energia renovável na Amazônia
sab, 15/11/2025 - 13:57
SESI-SP, Campeonato Brasileiro, vôlei sentado
Esportes Sesi-SP conquista Campeonato Brasileiro de vôlei sentado feminino
sab, 15/11/2025 - 13:31
Brasília (DF) 16/07/2025 - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, fala durante entrevista coletiva após participar de reunião com Abrão Neto, Presidente da Câmara Americana de Comércio para Brasil - AMCHAM Brasil, para discutir medidas à tarifa de 50% dos EUA. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Internacional Alckmin: corte tarifário dos EUA é positivo, mas distorções persistem
sab, 15/11/2025 - 13:22
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Por unanimidade, STF torna Eduardo Bolsonaro réu por atuação nos EUA
sab, 15/11/2025 - 12:41
Os turistas que visitarem o Rio neste verão vão contar com uma nova atração: a visita guiada ao Parque Nacional da Tijuca. Na foto, a Cascatinha Taunay, que integra o roteiro (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Meio Ambiente Parque Nacional da Tijuca promove feira de ciências com foco em peixes
sab, 15/11/2025 - 12:18
Rio de Janeiro (RJ), 20/02/2024 –A integrante do grupo Mães de Manguinhos, Ana Paula Oliveira durante o evento Escuta popular sobre letalidade policial e o impacto na infância, na Gamboa, na zona portuária do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Prêmio internacional reconhece mãe de jovem morto pela polícia do Rio
sab, 15/11/2025 - 12:10
Ver mais seta para baixo