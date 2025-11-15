Sesi-SP conquista Campeonato Brasileiro de vôlei sentado feminino

Título foi garantido com vitória por 3 sets a 1 sobre o Aspaego-GO

O Sesi-SP conquistou o título do Campeonato Brasileiro de vôlei sentado feminino após derrotar o Aspaego-GO pelo placar de 3 sets a 1 (parciais de 25/14, 21/25, 25/18 e 25/15), na última sexta-feira (14) no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Esta foi a 19ª oportunidade na qual a equipe paulista ficou no lugar mais alto do pódio da competição.

É, campeãoooo! É, campeãooooo! 🏆



Sesi-SP bate a ASPAEGO-GO na final do Brasileiro de vôlei sentado feminino e conquista o 1️⃣9️⃣º título no torneio.🏐



Saiba mais em: https://t.co/oTEFkWAiMf pic.twitter.com/7CoLH3JnO9 — Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) November 14, 2025

“Jogar contra a equipe da Aspaego-GO é sempre um desafio. Sempre querem jogar bem para ganhar de nós. Mas nós tivemos resiliência tanto no primeiro, como no segundo jogo, para construir essa vitória, para conquistar esse título”, declarou o técnico Saulo José da Silva.

Nesta edição do Brasileiro de vôlei sentado, o Sesi-SP fez uma grande campanha, vencendo todas as partidas e perdendo apenas um set, justamente na decisão contra a Aspaego-GO. “É muito importante ver o desenvolvimento da modalidade desde 2006 até agora. Então estou muito feliz. Foi um jogo muito bacana de ser visto, com várias jogadas, ralis e momentos tensos, mas conseguimos sair vitoriosas”, declarou a paulista Suellen Dellangelica Lima, que participou de todas as 19 conquistas da equipe paulista.