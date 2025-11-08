logo ebc
Stefani e Babos perdem na decisão e ficam com o vice no WTA Finals

Tenista foi a primeira mulher brasileira a alcançar a final do torneio
Igor Santos Carneiro – Repórter EBC
Publicado em 08/11/2025 - 15:04
Rio de Janeiro
Arábia Saudita - 08/11/2025Tennis - WTA Finals - Riyadh - King Saud University Indoor Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 8, 2025 Belgium's Elise Mertens and Russia's Veronika Kudermetova pose with the trophy after winning the doubles final match alongside runners up Brazil's Luisa Stefani and Hungary's Timea Babos REUTERS/Hamad I Mohammed
© HAMAD I MOHAMMED

A melhor colocação de uma atleta brasileira em um torneio WTA Finals na história já está definida. Neste sábado (8), a parceria formada por Luisa Stefani e a húngara Timea Babos acabou derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (4) e 6/1, pela dupla formada pela belga Elise Mertens e pela russa Veronika Kudermetova, na decisão da competição em Riad, na Arábia Saudita.

O vice-campeonato é o melhor resultado de uma mulher do Brasil no torneio que reúne as melhores tenistas da temporada. Na versão masculina, o ATP Finals, o Brasil tem um título de simples com Gustavo Kuerten, em 2000 e dois vices com Marcelo Melo na chave de duplas, em 2014 e 2017.

Com o resultado, Stefani vai encerrar a temporada na 14ª colocação no ranking de duplas da WTA (Associação Mundial de Tênis feminino). A melhor colocação da brasileira na história foi em 2021, quando chegou a ocupar o nono lugar. Naquele ano, ela conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, junto com Laura Pigossi.

Esta foi a primeira temporada da parceria entre Stefani e Babos. Em fevereiro, elas foram campeãs do WTA 500 de Linz, na Áustria. Foram outros três títulos: no WTA 500 de Estrasburgo, na França, no SP Open e no WTA 500 de Tóquio.

Edição:
Aécio Amado
WTA Finals Luisa Stefani Tênis
