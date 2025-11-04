Stefani e Babos vencem russas e se aproximam da semi do WTA Finals

A parceria da brasileira Luisa Stefani com a húngara Timea Babos está a uma vitória da classificação às semifinais de duplas do WTA Finals, em Riad (Arábia Saudita). Nesta terça-feira (4), elas derrotaram as russas de Mirra Andreeva e Diana Shnaider (cabeças de chave 5), por 2 sets a 1 (parciais de 7/5, 2/6 e 10/7), pela segunda rodada do Grupo B (Liezel Hubert). Stefani e Babos, que tropeçaram na estreia, terão jogo decisivo na próxima quinta (6), a partir das 9h (horário de Brasília). Elas enfrentarão as atuais campeãs do WTA Finals, a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe (cabeça de chave 3).

Assim como a dupla de Stefani (cabeça de chave 7), a parceria de Dabrowski com Routliffe também soma uma vitória (contra Andreeva e Shnaider na primeira rodada) e uma derrota, sofrida nesta terça (4), para a dupla da norte-americana Taylor Townsend com a tcheca Katerina Siniaková (cabeça de chave 2). A parceria de Townsend segue invicta no torneio (na estreia venceu Stefani e Babos). O último jogo da terceira e última rodada do Grupo B ocorrerá a partir das 13h40 de quinta (6). Em quadra estará a dupla de Townsend e Siniaková contra a parceria de Andreeva e Shnaider. Pelo regulamento, as duas melhores duplas em cada chave avançam as semifinais.

All GRIT! 😤



Babos/Stefani defeat Andreeva/Shnaider 7-5, 6-2, 10-7 and grab their first win of the week. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/QOyjkvzYfT — wta (@WTA) November 4, 2025

No Grupo A (Martina Navratilova), a parceria da taiwanesa Su-wei Hsieh com a letã Jelena Ostapenko (cabeça de chave 6) segue com 100% de aproveitamento, com duas vitórias. Já as duplas das italianas Sara Errani e Jasmine Paolini (cabeça de chave 1) e da belga Elise Mertens com a russa Veronika Kudermetova têm um triunfo e uma derrota. Em último lugar na chave está a parceria da norte-americana Asia Muhammad com a holandesa Demi Schuurs (cabeça de chave 8), que ainda não venceram jogo algum.

As semifinalistas do Grupo A serão conhecidas nesta quarta (4) após o término da terceira rodada. A partir das 9h, Paolini e Errani encaram Kudermetova e Mertens. Na sequência, a partir das 13h40, Ostapenko e Hsieh enfrenta Schuurs e Muhammad.