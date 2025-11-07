logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Stefani garante Brasil pela 1ª vez em decisão feminina do WTA Finals

Ao lado da húngara Babos, paulista derrotou dupla invicta no torneio
Agência Brasil
Publicado em 07/11/2025 - 15:28
Rio de Janeiro
Luisa Stefani e Timea Babos avançam à final de duplas do WTA Finals, em 07/11/2025
© Jimmie 48 Photography/WTA/Direitos Reservados

Estreante no WTA Finals, torneio com as oito melhores duplistas da temporada, a tenista brasileira Luisa Stefani garantiu a classificação à decisão do título da competição, disputada em Riad (Arábia Saudita). Ela é a primeira tenista mulher na história do país a chegar à final. Ao lado da húngara Timea Babos, a paulista derrotou nesta sexta-feira (7) a parceria da letâ Jelena Ostapenko com a taiwanesa Su-wei-Hisieh, única dupla até então invicta na competição. Stefani e Babos avançaram com placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7-5).

A final será neste sábado (8), a partir das 10h (horário de Brasília. As adversárias de Stefani e Babos serão as vencedoras do confronto desta sexta (7), às 15h35, entre a dupla da belga Elise Mertens e a russa Veronika Kudermetova contra a parceria da norte-americana Taylor Townsend com a tcheca Katerina Siniaková.

"Estou muito orgulhosa de nós, foi uma partida muito dura, de muita luta no placar, um tipo de jogo diferente do que estávamos jogando nos últimos dias, um time diferente, elas têm ritmos e estilos distintos, mas nos mantivemos perto no placar, nos puxamos como um time no torneio todo até aqui, estou muito orgulhosa por ter avançado", afirmou Stefani, que sonha com seu primeiro título na competição, uma das cinco maiores do mundo.

Se vencer a final, Stefani vai superar a melhor campanha do Brasil no torneio de duplas do WTA Finals protagonizada pelo mineiro Marcelo Melo em duas oportunidades: em 2014 ele foi vice-campeão ao lado do croata Ivan Dodig e, três anos depois, ele voltou a ser vice jogando junto com o polonês Lukasz Kubot.

Stefani e Babos conquistaram quatro títulos em 2025 e garantiram a sétima vaga entre as oito melhores duplas que competem em Riad. Nesta temporada elas foram campeãs do WTA 250 SP Open, na capital paulista, e de outros três WTA 500 - Linz (Áustria), Estrasburgo (França) e Tóquio (Japão). 

Relacionadas
Nayara Ferreira em Tirana 3/11/2025 -Liga Albanesa de Vôlei - REUTERS/Florion Goga
Albânia suspende atleta brasileira de vôlei após queixas sobre gênero
Paris 2024 Olympics - Handball - Women's Preliminary Round Group B - Brazil vs Angola - South Paris Arena 6, Paris, France - August 03, 2024. Brazil's players celebrate after the match Reuters/Bernadett Szabo/Proibida reprodução
Seleção brasileira de handebol é convocada para Mundial Feminino
Brasil é tricampeão mundial por equipes de tawkwondo, em 06/11/2025
Brasil é tricampeão na Copa do Mundo por equipes de taekwondo na China
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Luisa Stefani WTA Finals Timea Babos brasileira húngara temporada duplas Riad
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Paraty (RJ), 02/08/2025 - A escritora Ana Maria Gonçalves conversa sobre o livro Um defeito de Cor na Casa Record durante a 23ª Festa Literária Internacional de Paraty. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Primeira mulher negra será empossada na ABL hoje
sex, 07/11/2025 - 16:26
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Cristiano Zanin durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 - Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça STF forma maioria para manter condenação de Bolsonaro e aliados
sex, 07/11/2025 - 16:09
Após conflitos de domingo (20) no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, o policiamento foi reforçado por policiais de outras UPPs (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Geral Abin diz que projeto das UPPs resultou na expansão nacional do CV
sex, 07/11/2025 - 15:58
Luisa Stefani e Timea Babos avançam à final de duplas do WTA Finals, em 07/11/2025
Esportes Stefani garante Brasil pela 1ª vez em decisão feminina do WTA Finals
sex, 07/11/2025 - 15:28
Belém (PA), 07/11/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (d) recebe o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz (e). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Alemanha anuncia participação em fundo de florestas tropicais
sex, 07/11/2025 - 15:22
São Paulo (SP) - 07/11/2025 - Velório do ex- deputado Paulo Frateschi, na Assembleia Legislativa de São Paulo Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Familiares, amigos e políticos se despedem de Paulo Frateschi na Alesp
sex, 07/11/2025 - 14:44
Ver mais seta para baixo