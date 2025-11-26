Tocha da Olimpíada de Inverno de Milão é acesa em cerimônia discreta

A tocha para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 foi acesa na quarta-feira (26) em uma cerimônia interna e reduzida em Olímpia devido a avisos meteorológicos, marcando o esforço final dos organizadores para o evento em fevereiro.

A cerimônia tradicional, normalmente realizada no estádio onde os Jogos nasceram na Grécia antiga e que usava atrizes como sacerdotisas que acendiam a chama a partir dos raios solares usando um espelho parabólico, foi cancelada por causa dos alertas de chuva forte.

Em vez disso, com o Sol brilhando do lado de fora, os funcionários do museu arqueológico de Olímpia participaram de um evento discreto com um vídeo mostrando o acendimento da chama durante o ensaio de segunda-feira (24) no antigo estádio, antes de a chama ser levada para o museu para o acendimento da tocha.

O remador grego Petros Gaidatzis foi o primeiro portador da tocha a deixar o museu e logo se juntou à italiana Stefania Belmondo, medalhista olímpica de esqui cross-country, para uma etapa conjunta do revezamento.

Após uma semana de revezamento na Grécia, a chama será entregue em Atenas aos organizadores dos Jogos em 4 de dezembro, antes de viajar para a Itália para o início de um revezamento doméstico de meses.

"O passado e o presente estão realmente se unindo", disse a presidente do Comitê Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, em um breve discurso. "A cerimônia de hoje nos lembra o que os Jogos Olímpicos representam: unir as pessoas em uma competição pacífica, com amizade e respeito."

