Três brasileiros vão à semi de etapa da Copa do Mundo de skate street

Disputa por vaga na final começa às 4h35 deste sábado (29)
Agência Brasil
Publicado em 28/11/2025 - 16:46
Rio de Janeiro
Giovanni Vianna, João Lucas, Wallace Gabriel, semifinais, Copa do Mundo, etapa Japão - em 28/11/2025
© Julio Detefon/CBSK/Direitos Reservados

Os brasileiros Giovanni Vianna, João Lucas e Wallace Gabriel avançaram nesta sexta-feira (28) às semifinais da segunda e última etapa da Copa do Mundo de skate street, em Kitakyushu (Japão). Eles voltarão à pista a partir das 4h35 (horário de Brasília) deste sábado (29) em busca de vaga na decisão do título. Já Ivan Monteiro, Isabelly Ávila e Pâmela Rosa se despediram da competição nas quartas de final.

Excepcionalmente, a Amarelinha não contou com a participação da medalhista olímpica Rayssa Leal na etapa japonesa. Prestes a completar 18 anosa e na reta final do Ensino Médio, a skatista maranhense decidiu não competir para se dedicar aos estudos.

O melhor brasileiro na disputa de quartas de final foi Giovanni Vianna, que obteve a quinta posição geral, ao totalizar 62.47. Em 11º lugar, com nota final 52.07 ficou João Lucas. Já Wallace Gabriel avançou às semifinais na 15ª colocação, com 52.07. O Brasil foi representado ainda por Ivan Monteiro, que finalizou sua participação em 34º lugar, ficando fora das semifinais.

Dos 40 atletas que competiram nas quartas, apenas 16 garantiram presença nas semifinais, tanto no masculino quanto no feminino. Nascida em São José dos Campos (SP), Pâmela Rosa teve dificuldade nas duas voltas (notas 8,03 e 19,55) e terminou em 36º lugar. Já Isabelly Ávila, paulista de Itapetinga, foi bem na primeira volta, cravando 38.11, mas não chegou a concluir a última (13.11). Ela fechou a participação na 20ª colocação.

O Brasil iniciou a competição com um total de 11 atletas. Alguns pararam na primeira fase eliminatória: Gabi Mazetto e Maria Almeida na disputa feminina; e Kelvin Hoefler e Felipe Mota na masculina.

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
skate street Copa do Mundo semifinais Giovanni Vianna João Lucas Wallace Gabriel Kitakyushu
