Três duplas brasileiras vão às quartas do Mundial de vôlei de praia

Campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda desistem devido à lesão
Agência Brasil
Publicado em 20/11/2025 - 13:12
Rio de Janeiro
© Divulgação/FIVB

As duplas brasileiras Thâmela/Vic, Carol Solberg/Rebeca e Evandro/Arthur Lanci vão disputar as quartas de final do Mundial de vôlei de vôlei de praia em Adelaide (Austrália), a partir de 1h (horário de Brasília) desta sexta-feira (21). Elas selaram a classificação após vitória na manhã desta quinta (20). O Mundial tem transmissão ao vivo na Volleyball World TV.

Outras duas parcerias do país deram adeus à competição. Por conta de lesão, as campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda sequer entraram em quadra para o jogo das quartas de final contra as norte-americanas Donlin e Denaburg, que avançaram por WO. Em nota, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) disse que a entidade e a comissão técnica das atletas decidiu por retirá-las do Mundial em razão de “uma lesão ainda não especificada” e que exames complementares serão realizados assim que elas retornem ao Brasil. Já a dupla de André e Renato foi eliminadas nas quartas após revés para os suecos Hölting Nilsson e Elmer Andersson, por 2 sets a 0 (16/21 e 14/21).

Líderes do ranking mundial, Thâmela e Vic foram as primeiras a cravar a classificação nesta madrugada. Elas saíram na frente contra as ucranianas Lazarenko e Romaniuk, mas cederam ao empate no segundo set. Na terceira e última parcial, as brasileiras não deram chances às adversárias, ganhando por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 11/21 e 15/8. Nas quartas de final, as brasileiras enfrentarão as italianas Gottardi e Orsi Toth.

Na sequência, Evandro e Arthur Lanci entraram em quadra contra os suíços Krattiger e Diller. Após um primeiro set equilibrado, os brasileiros foram superados por 24 a 22. Depois sobraram diante dos suíços ao ganhar as parciais seguintes por 21/12 e 15/13, vencendo a partida de virada por 2 sets a 1.

“Conseguimos dar mais um passo. Estou feliz com o jogo de hoje, fomos buscar o resultado. Mais um passo, primeira vez que o Arthur está nas quartas, agora é descansar e abaixar a adrenalina de hoje", disse Evandro após a classificação.

Nas quartas, os brasileiros terão pela frente os suecos Åhman e Hellvig, atuais campeões olímpicos, que foram derrotados na primeira fase pelas parcerias compatriotas George/Saymon e André/Renato – ambas eliminadas do Mundial. Os suecos tiveram de disputar a repescagem para seguir na disputa.

A última dupla Amarelinha a garantir presença nas quartas foi a de Carol Solberg e Rebecca que superaram as alemãs Ittlinger e Grüne por 2 a 0 (21/17 e 21/18). Número 2 no ranking, a dupla brasileira vai encarar as canadenses Melissa e Brandie, vice-campeãs olímpicas, por um vaga nas semifinais.

"Tentamos estar juntas o tempo todo, já entramos mais ligadas, não seria um jogo fácil. Tivemos alguns instantes em que não conseguimos segurar, mas estivemos sempre juntas, uma chamando a outra... ela [Carol] estava mais pilhada, eu estava tensa", revelou Rebecca após o jogo.

Jogos do Brasil nas quartas de final

SEXTA-FEIRA (21)

1h - Thâmela /Vic x Gottardi/Orsi Toth (Itália)

5h30 - Evandro/Arthur x Åhman /Hellvig (Suécia)

7h50 - Carol Solberg/Rebecca  x Melissa/Brandie (Canadá)

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Ver mais seta para baixo