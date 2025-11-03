logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Triatlo: Manoel Messias é bicampeão da etapa da Copa do Mundo no Chile

Brasileiro estava em 3º quando arrançou para a vitória no minuto final
Agência Brasil
Publicado em 03/11/2025 - 14:59
Rio de Janeiro
Manoel Messias vence etapa da Copa do Mundo de triatlo em Vina del Mar, em 02/11/2025
© Wagner Araujo/World Triathlon/Direitos Reservados

O triatlo brasileiro subiu ao topo do pódio da etapa da Copa do Mundo de Viña del Mar (Chile) no domingo (2) com o atleta Manoel Messias, de 28 anos. Em uma final emocionante, o cearense ocupava a terceira posição a um minuto do final da corrida – último terço da prova - quando disparou para a vitória. Messias cruzou a linha de chegada em 49min38s, apenas um segundo a menos que o português João Nuno Batista (medalha de prata) e cinco do espanhol David Cantero (bronze).

O brasileiro fez uma prova de recuperação, já que completou os 750m da natação, a primeira parte da prova do triatlo, em 25º lugar, com o tempo de 8min37. Na sequência, ele foi o mais rápido nos 20 quilômetros do ciclismo (25min43s) e também o mais veloz na corrida dos 5 km (14min03).

“Muito feliz por esta segunda vitória em Viña Del Mar. Eu me senti bem durante toda a prova, mas, na verdade, fiquei um pouco surpreso com o resultado. [Quando iniciei a corrida], não acreditava que podia ganhar. Sabia que estava correndo rápido, tratei de encurtar o gap [espaço] para os adversários, me estabilizar e aí dar todo o gás no sprint final”, revelou o triatleta que faturou o primeiro título em 2023.

A delegação brasileira contou ainda com outros cinco atletas na etapa de Viña del Mar. Entre os homens, Antonio Bravo terminou em 34º lugar (51min14s), Kauê Willy em 36º (51min25s) e Vinicius Sant’Ana em 59º (54min56s). Na disputa feminina, Giovanna Lacerda terminou a prova na 22ª posição (59min59s) e Gabrielle Lemes, na 26ª (1h00min17s). 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Há ainda quatro etapas da Copa do Mundo até o fim da temporada. Uma delas será em Florianópolis (SC), no dia 16 de novembro.

Relacionadas
Miguel Hidalgo, triatlo, mundial
Miguel Hidalgo garante vice-campeonato mundial de triatlo
Buenos Aires, 02/11/2025 - Time de Handebol do Brasil é campeão do Torneio Quatro Nações. Foto: CBH/Divulgação
Brasil derrota Argentina e é campeão do Torneio Quatro Nações
Cali, 01/11/2025 - As brasileiras Laura Pigossi e Ana Candiotto são as campeãs de duplas do WTA 125. Foto: Kia Open/Divulgação
Laura Pigossi e Ana Candiotto são campeãs do WTA 125 de Cali
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Manoel Messias Triatlo etapa Viña del Mar Copa do Mundo bicampeonato
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 09/06/2025 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Mauro Cid passa por audiência no STF e retira tornozeleira eletrônica
seg, 03/11/2025 - 15:21
Rio de janeiro 24-03-2024. Marielle Franco. Reprodução Mídias Socias.
Direitos Humanos Harvard homenageia Marielle Franco com a Medalha W.E.B. Du Bois
seg, 03/11/2025 - 15:19
Brasília (DF), 26/07/2023, Torre de TV Digital de Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Governo fará leilão para comprar equipamentos de transmissão digital 
seg, 03/11/2025 - 15:16
Brasília (DF),12/05/2020 - Ministro da Casa Civil, Braga Netto e o presidente Jair Bolsonaro. Foto: Marcos Corrêa/PR
Justiça Moraes mantém prisão de Braga Netto
seg, 03/11/2025 - 15:11
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte
Economia BC muda regras para acabar com contas bancárias fraudulentas
seg, 03/11/2025 - 15:00
Manoel Messias vence etapa da Copa do Mundo de triatlo em Vina del Mar, em 02/11/2025
Esportes Triatlo: Manoel Messias é bicampeão da etapa da Copa do Mundo no Chile
seg, 03/11/2025 - 14:59
Ver mais seta para baixo