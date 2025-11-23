Verstappen vence em Las Vegas e aumenta chance de título na Fórmula 1

Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio de Las Vegas no sábado (22) e voltou à briga pelo título da Fórmula 1 após a surpreendente desclassificação do líder do campeonato Lando Norris e do companheiro de equipe dele Oscar Piastri, da McLaren.

Norris, que largou na pole e terminou em segundo lugar, e Piastri, quarto colocado, foram desclassificados por desgaste excessivo da prancha que delimita a altura dos carros, horas depois de a corrida ter terminado.

A decisão deixou o britânico Norris com 24 pontos de vantagem sobre o tetracampeão mundial Verstappen e o australiano Piastri, agora empatados, faltando duas etapas para o final, no Catar e em Abu Dhabi, e 58 pontos disponíveis.

Os comissários de prova excluíram os pilotos da McLaren depois que uma inspeção da FIA após a corrida constatou que a espessura do conjunto da prancha estava abaixo do mínimo permitido.

How the Drivers' Championship looks as we depart Las Vegas... 👀



It's got a lot closer at the top, with Oscar Piastri and Max Verstappen now LEVEL on points! ⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/3a4LJBGCRG — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

A FIA disse acreditar firmemente que a violação não foi intencional e que não houve tentativa deliberada de burlar as regras.

"É frustrante perder tantos pontos", disse Norris em um comunicado da equipe.

"Como equipe, estamos sempre nos esforçando para obter o máximo de desempenho possível, e claramente não conseguimos esse equilíbrio hoje. Nada que eu possa fazer mudará isso agora e o foco total se volta para o Catar, onde nosso objetivo é obter o melhor desempenho possível em todas as sessões."

George Russell, vencedor da corrida iluminada no ano passado e, assim como Norris, fazendo sua 150ª largada, subiu para segundo lugar, com seu companheiro de Mercedes Kimi Antonelli em terceiro, em uma excelente tarde para o novato italiano depois de largar em 17º.

Norris, que terminou 20,741 segundos atrás de Verstappen, ainda pode garantir o título no Catar no próximo fim de semana, mas o atual campeão está a uma distância alcançável novamente e pode ter a chance de conquistar o quinto título consecutivo.

"Depende muito do desempenho do nosso carro no Catar e em Abu Dhabi", disse Verstappen antes de a McLaren ser desclassificada. "Abu Dhabi é uma pista muito boa para a McLaren, mas vamos ver."

A McLaren já conquistou o título de construtores pelo segundo ano consecutivo.

