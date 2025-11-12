logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Vinicius Júnior diz que seleção evolui sob comando de Carlo Ancelotti

Brasil disputa amistoso contra Senegal no próximo sábado em Londres
Agência Brasil
Publicado em 12/11/2025 - 20:40
Rio de Janeiro
seleção brasileira, treino, data fifa
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

O atacante brasileiro Vinicius Júnior afirmou que a seleção brasileira, sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti, passa por um trabalho de evolução importante quando faltam sete meses para o pontapé inicial da Copa o Mundo de 2026, que será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos.

“Acredito que com o mister [o técnico Carlo Ancelotti] estamos evoluindo e tendo um padrão de jogo. Encontrar isso até a Copa do Mundo será importante. Temos poucos jogos até lá, então todos têm que entrar no clima da Copa e colocar na cabeça que a nossa oportunidade está chegando”, declarou o jogador à CBF TV.

O jogador do Real Madrid (Espanha) também deixou claro que os amistosos, como os que serão realizados contra Senegal e Tunísia, são importantes para realizar testes e até mesmo cometer erros: “Acredito que o mister está montando sua equipe, e, cada vez que estamos juntos, estamos melhorando o entrosamento em campo e o entendimento melhor do que ele quer no dia a dia e nos jogos, para estarmos preparados quando a Copa do Mundo chegar. A hora de cometer erros é agora. Na Copa do Mundo, são poucos jogos, e temos que estar concentrados o máximo possível”.

A Data Fifa de novembro marca o final dos compromissos da seleção brasileira no ano de 2025. O Brasil enfrenta o Senegal no próximo sábado (15), a partir das 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, e encara a Tunísia, na próxima terça-feira (18), a partir das 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille (França).

Relacionadas
seleção brasileira, treino, data fifa
Com equipe completa, Ancelotti comanda atividade em Londres
seleção brasileira, treino, data fifa
Seleção realiza primeiro treino para amistosos na Europa
Ancelotti faz convocação para dois últimos amistosos da seleção brasileira masculina em 2025 - em 03/11
Carlo Ancelotti convoca seleção para dois últimos amistosos de 2025
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol seleção brasileira data Fifa Copa do Mundo brasil Amistoso
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém (PA), 12/11/2025 - Ministo da Saúde, Alexandre Padilha, participa do programa A Voz do Brasil na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Brasil lança na COP plano para adaptação do SUS às mudanças climáticas
qua, 12/11/2025 - 20:54
Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília.
Economia BB tem lucro de R$ 3,78 bi no terceiro trimestre, queda de 60,2%
qua, 12/11/2025 - 20:47
Brasília (DF) 01/11/2024 Pessoas em situação de rua em Brasília. Foto Antônio Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos BH: câmara aprova apoio a retorno de morador de rua à terra natal
qua, 12/11/2025 - 20:44
seleção brasileira, treino, data fifa
Esportes Vinicius Júnior diz que seleção evolui sob comando de Carlo Ancelotti
qua, 12/11/2025 - 20:40
Atores fazem performance teatral durante a abertura da 5ª Semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, na Rodoviária Interestadual de Brasília.
Internacional Brasil e Reino Unido ampliam parceria no combate ao tráfico de pessoas
qua, 12/11/2025 - 20:26
BELÉM - 12/11/2025 - Ato na UFPA enterra simbolicamente combustíveis fósseis.Crédito: Rafael Cardoso / Agência Brasil
Geral Ato na UFPA enterra simbolicamente combustíveis fósseis
qua, 12/11/2025 - 20:19
Ver mais seta para baixo