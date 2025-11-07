logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Vitor Roque decide e Palmeiras vence clássico com Santos no Brasileiro

Com resultado, Verdão abre vantagem na liderança da competição
Agência Brasil
Publicado em 06/11/2025 - 23:37
Rio de Janeiro
palmeiras, santos, campeonato brasileiro
© Reuters/Thiago Bernardes/Direitos Reservados

O Palmeiras conquistou uma importante vitória na caminhada em busca do título do Campeonato Brasileiro. Jogando no Allianz Parque, o Verdão contou com o faro de gol do atacante Vitor Roque para derrotar o Santos por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (6), e abrir uma vantagem de três pontos frente ao segundo colocado da classificação, o Flamengo, que empatou com o São Paulo na última quarta-feira (5).

Diante de um adversário que luta para sair da zona do rebaixamento (o Peixe ocupa a 17ª colocação com 33 pontos), o Palmeiras não teve facilidades. Na primeira etapa, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira criou boas oportunidades, mas parou em boas defesas do goleiro Gabriel Brazão.

Após o intervalo, o comandante do Verdão realizou mudanças (as entradas de Felipe Anderson, Allan e Raphael Veiga) que foram determinantes para o desenrolar da partida. Com jogadores mais descansados, o Palmeiras assumiu de vez o comando das ações, e abriu o placar aos 21 minutos. O argentino Flaco López puxou contra-ataque rápido e tocou para Vitor Roque, que driblou Gabriel Brazão antes de bater para o fundo do gol vazio.

O Verdão continuou melhor e conseguiu ampliar aos 34 minutos com um golaço. O meia-atacante Raphael Veiga deu um passe em profundidade rasteiro para Vitor Roque, que, com muita liberdade, deu apenas um toque, por cobertura, para superar o goleiro santista e dar números finais ao marcador.

Lutando pela Libertadores

Outra equipe a triunfar em casa foi o Fluminense. Jogando no estádio do Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras superou o Mirassol pelo placar de 1 a 0 graças a um gol do atacante Serna.

Com a vitória, a equipe comandada pelo técnico argentino Luis Zubeldía permanece na 7ª posição, mas agora com 50 pontos, a apenas dois pontos do 5º colocado Bahia, primeira equipe dentro do G5, que garante uma vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América.

Já o Mirassol, apesar do revés, permanece na 4ª colocação da classificação, com 56 pontos conquistados.

Empate no Clássico-Rei

Na terceira partida desta quinta, Fortaleza e Ceará ficaram no 1 a 1 no estádio do Castelão. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Bareiro marcou de cabeça e deixou o Leão do Pici em vantagem. Porém, aos 44 minutos da etapa final, Pedro Raul garantiu o empate final.

O resultado deixou o Fortaleza na vice-lanterna da classificação com 29 pontos. Já o Ceará chegou aos 39 pontos, na 13ª posição.

Relacionadas
flamengo, são paulo, brasileiro
Brasileiro: São Paulo arranca empate e impede Fla de assumir liderança
raphinha, seleção brasileira, eliminatórias
Brasileiro Raphinha é finalista do prêmio de melhor do mundo da Fifa
troféu, conmebol, libertadores
Flamengo e Palmeiras disputam 7ª final brasileira da Libertadores
Edição:
Fábio Lisboa
undefined
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
palmeiras, santos, campeonato brasileiro
Esportes Vitor Roque decide e Palmeiras vence clássico com Santos no Brasileiro
qui, 06/11/2025 - 23:37
Rio de Janeiro (RJ), 06/11/2025 – Missa de sétimo dia em homenagem aos policiais civis e militares mortos na Operação Contenção, no Theatro Municipal. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Missa de 7º dia homenageia policiais mortos em operação no Rio
qui, 06/11/2025 - 22:25
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
qui, 06/11/2025 - 21:25
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Brasil capta US$ 2,25 bilhões em títulos no mercado internacional
qui, 06/11/2025 - 21:13
Rio de Janeiro (RJ), 26/10/2025 – Professores chegam ao Colégio Estadual Julia Kubitschek para a realização Prova Nacional do Docente (PND), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Reaplicação da prova para docentes em casos específicos será dia 30
qui, 06/11/2025 - 20:53
Logo da Agência Brasil
Saúde Baixada Santista registra ao menos 44 casos de meningite em 2025
qui, 06/11/2025 - 20:48
Ver mais seta para baixo