Zagueiro Gabriel Magalhães é cortado da seleção brasileira
Defensor sofreu uma lesão muscular na coxa direita
Publicado em 16/11/2025 - 14:59
O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal (Inglaterra), foi cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão muscular na coxa direita, anunciou neste domingo (16) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
O jogador sentiu a lesão durante a vitória de 2 a 0 da seleção brasileira sobre Senegal, no último sábado (15) no Emirates Stadium, em Londres.
Desta forma, o defensor está fora do segundo compromisso do Brasil na Data Fifa de novembro, contra a Tunísia. A partida será disputada a partir das 16h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (18), no Decathlon Stadium, em Lille (França).
