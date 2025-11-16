logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Zagueiro Gabriel Magalhães é cortado da seleção brasileira

Defensor sofreu uma lesão muscular na coxa direita
Agência Brasil
Publicado em 16/11/2025 - 14:59
Rio de Janeiro
brasil, senegal, gabriel magalhães
© Reuters/Isabel Infantes/Direitos Reservados

O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal (Inglaterra), foi cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão muscular na coxa direita, anunciou neste domingo (16) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogador sentiu a lesão durante a vitória de 2 a 0 da seleção brasileira sobre Senegal, no último sábado (15) no Emirates Stadium, em Londres.

Desta forma, o defensor está fora do segundo compromisso do Brasil na Data Fifa de novembro, contra a Tunísia. A partida será disputada a partir das 16h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (18), no Decathlon Stadium, em Lille (França).

Relacionadas
brasil, senegal, amistoso
Brasil joga bem e derrota Senegal por 2 a 0 no amistoso em Londres
ancelotti, seleção brasileira, amistoso
Ancelotti diz que Brasil fez um jogo muito bonito diante de Senegal
skate street, Rayssa Leal, circuito mundial
Rayssa Leal conquista etapa do Rio do STU Pro Tour
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol seleção brasileira brasil Senegal Amistoso data Fifa Gabriel Magalhães
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém (PA), 16/11/2025 - O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago disrcusa durante encerramento da cúpula dos povos Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Côrrea do Lago promete levar pleitos da Cúpula dos Povos à COP30
dom, 16/11/2025 - 15:42
portugal, armênia, eliminatórias, copa do mundo
Esportes Portugal goleia Armênia e garante vaga na Copa do Mundo de 2026
dom, 16/11/2025 - 15:40
Belém (PA), 16/11/2025 - Cacique Raoni Metuktire durante encerramento da cúpula dos povos Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Ao encerrar Cúpula dos Povos, Cacique Raoni pede que luta continue
dom, 16/11/2025 - 15:24
brasil, senegal, gabriel magalhães
Esportes Zagueiro Gabriel Magalhães é cortado da seleção brasileira
dom, 16/11/2025 - 14:59
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação No DF, candidatos do Enem chegam cedo sob sol forte e ansiedade
dom, 16/11/2025 - 14:45
Lucas Pinheiro Braathen, Copa do Mundo de Esqui Alpino, Finlândia
Esportes Esqui Alpino: Lucas Pinheiro vence etapa de Levi da Copa do Mundo
dom, 16/11/2025 - 14:42
Ver mais seta para baixo