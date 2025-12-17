logo ebc
Alcaraz rompe com técnico Ferrero depois de sete anos juntos

Parceria rendeu seis títulos de Grand Slam e primeiro lugar no ranking
Rohith Nair
Publicado em 17/12/2025 - 18:19
Bangalore (Índia)
Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, tênis
© Reuters/Yves Herman/Direitos Reservados
Reuters

Carlos Alcaraz se separou de seu técnico Juan Carlos Ferrero, informou o tenista espanhol nesta quarta-feira (17), pondo fim a uma parceria que lhe rendeu seis títulos de Grand Slam e o primeiro lugar no ranking mundial.

Ferrero começou a treinar Alcaraz quando ele tinha 15 anos e o guiou para vários títulos no ATP Tour antes de ele se tornar uma força a ser reconhecida nos Grand Slams, transformando-o de um especialista em quadras de saibro em um jogador que domina todas as superfícies.

“Obrigado por transformar sonhos de infância em realidades. Começamos essa jornada quando eu era apenas uma criança e, durante todo esse tempo, você me acompanhou em uma jornada incrível, dentro e fora da quadra. E eu aproveitei muito cada passo dela com você”, escreveu Alcaraz em um comunicado.

“Conseguimos chegar ao topo e sinto que, se nossos caminhos esportivos tivessem que se separar, teria que ser lá de cima. Do lugar para o qual sempre trabalhamos e que sempre aspiramos alcançar”.

Alcaraz terminou o ano com os títulos do Aberto da França e do Aberto dos Estados Unidos, além de ter conquistado oito títulos no total, garantindo o primeiro lugar no final do ano pela segunda vez em sua carreira.

Ele não especificou a razão de ter rompido com Ferrero.

“Agora, estamos vivendo tempos de mudança para nós dois, novas aventuras e novos projetos”, acrescentou. “Mas tenho certeza de que vamos enfrentá-los da maneira certa, dando o nosso melhor, como sempre fizemos. Sempre somando. Desejo a você, de coração, o melhor em tudo que vier”.

