logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Arrascaeta brilha e Flamengo avança à semi da Copa Intercontinental

Rubro-Negro volta a campo às 14h de sábado contra egípcio Piramyds
Agência Brasil
Publicado em 10/12/2025 - 17:02
Rio de Janeiro
Arrascaeta marca duas vezes na vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o Cruz Azul, em 10/12/2025
© Adriano Fontes/CBF/Direitos Reservados

O Flamengo levou a melhor no difícil Derby das Américas contra o mexicano Cruz Azul e selou a classificação à semifinal da Copa Intercontinental. Em tarde inspirada nesta quarta-feira (10), o atacante uruguaio Giorgian de Arrascaeta marcou os gols da vitória do Rubro-Negro carioca, por 2 a 1, no Estádio Ahmad bin Ali, na cidade de Al Rayan (Catar). Além da vaga na semi, o triunfo garantiu ao Flamengo o troféu Derby das Américas (campeão da Libertadores e vencedor da Champions da Concacaf).

O time brasileiro volta a campo no próximo sábado (13), às 14h (horário de Brasília), contra o egípcio Piramyds. Quem ganhar, decidirá o  título com o francês Paris Saint-Germain (PSG) no dia 17 de dezembro (uma quarta-feira).

No primeiro tempo, o Cruz Azul levou perigo ao goleiro rubro-negro aos 12 minutos. Pela esquerda, Rotondi recebeu passe de Rodrígues e acertou uma bomba que passou rente à trave direita de Rossi. Dois minutos depois, o zagueiro Piovi errou na saída de bola, na frente do camisa 10 Arrascaeta, que aproveitou a bobeira, driblou o defensor e chutou para o fundo da rede, inaugurando o placar para o Flamengo. Apesar de desvantagem, o Cruz Azul seguiu com mais posse de bola e marcação adiantada. Aos 18 minutos, os mexicanos quase empataram com o lateral-esquerdo Rotondi, que desferiu um torpedo da meia-lua, mas passou por fora, rente à trave de Rossi. De tanto insistir, os mexicanos arrancaram o empate aos 43 minutos.Rotondi disparou pela esquerda e chegou a ser interceptado por Eric Pulgar, mas o volante rubro-negro deixou a bola escapar. Na tentativa de afastar a bola, Carrascal chutou mal e ela sobrou para Jorge Sánches marcar um golaço da entrada da área.

Na volta do intervalo, o técnico Felipe Luís substituiu Samuel Lino no ataque pelo equatoriano Plata, e orientou Bruno Henrique a atuar mais pela esquerda. A alteração surtiu efeito logo aos três minutos: Arrascaeta rolou para Bruno Henrique, que invadiu a grande área e chutou certeiro, mas o goleiro Gudiño defendeu em dois tempos. Aos 21 minutos, Cebolinha deixou o banco dos reservas e entrou em campo no lugar de Carrascal. Além de mais veloz e ofensivo, o Rubro-negro também passou a marcar forte na saída de bola do adversário mexicano. Aos 24 minutos, Arrascaeta dá um passe açucarado para Plata, que quase ampliou para o Flamengo com um lindo chute cruzado de canhota. A bola triscou o travessão do goleiro Gudiño. Dois minutos depois, o uruguaio camisa 10 recebeu passe de Cebolinha, invadiu a área e tocou para Bruno Henrique. A zaga mexicana afastou mal, e a bola foi parar nos pés do camisa 10 que acertou um gol de cobertura. Foi o segundo dele na partida. Na frente do placar, o Rubro-Negro seguiu pressionando para ampliar ainda mais o placar, mas o jogo terminou mesmo em 2 a 1, com o Flamengo classificado à semifinal contra o Piramys (Egito).

Relacionadas
flamengo, palmeiras, libertadores
Flamengo garante vagas na Copa Intercontinental e no Mundial de 2029
Gabrielzinho bate recorde mundial na natação na Paralimpíada 2024
Prêmio Brasil Paralímpico consagra estrelas da natação
Aryna Sabalenka em Riad 8/11/2025 REUTERS/Hamad I Mohammed
Sabalenka diz não ser justo que mulheres enfrentem atletas trans
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
flamengo Arrascaeta Cruz Azul Copa Intercontinental Al Rayan semfinal Piramyds
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
10/12/2025 - Brasília - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para discussão e votação de propostas legislativas. Foto: Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Política CCJ da Câmara se posiciona a favor de cassação de Carla Zambelli
qua, 10/12/2025 - 17:09
Teste rápido para hantavirose: TR Hantavírus IgM Bio-Manguinhos, com destaque para suporte de teste, apresentando resultado negativo, e frasco com solução reagente. Foto: Rudson Amorim, IOC/Fiocruz
Saúde Novo teste faz diagnóstico de hantavirose em 20 minutos
qua, 10/12/2025 - 17:06
Arrascaeta marca duas vezes na vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o Cruz Azul, em 10/12/2025
Esportes Arrascaeta brilha e Flamengo avança à semi da Copa Intercontinental
qua, 10/12/2025 - 17:02
São Paulo (SP), 22/09/2025 - Fortes chuvas e ventania derrubaram árvore na rua Dr Carvalho de Mendonça, na Barra Funda. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Prefeitura fecha todos os parques de São Paulo por causa dos ventos
qua, 10/12/2025 - 17:00
Rio de Janeiro - O edifício sede da Petrobras, no centro da cidade. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)
Economia Petroleiros aprovam greve nacional a partir de segunda-feira
qua, 10/12/2025 - 16:43
Tutores com cães no Parcão, espaço exclusivo para cachorros, na Praça Ayrton Senna do Brasil.
Economia Cade aprova fusão entre Petz e Cobasi com restrições
qua, 10/12/2025 - 16:24
Ver mais seta para baixo