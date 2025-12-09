logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Arrascaeta é escolhido como craque do Prêmio Brasileirão 2025

Gabi Zanotti é o grande destaque do Brasileiro Feminino
Agência Brasil
Publicado em 08/12/2025 - 23:52
Rio de Janeiro
arrascaeta, flamengo, palmeiras, brasileiro
© Adriano Fontes/Flamengo/Direitos Reservados

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) realizou na noite desta segunda-feira (8) a cerimônia do Prêmio Brasileirão 2025. E o meio-campista uruguaio Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, foi escolhido como o craque da competição entre os homens. Já na disputa feminina o destaque foi a meia-atacante Gabi Zanotti, do Corinthians.

Domínio do Flamengo

Arrascaeta teve um ano especial pelo Rubro-Negro da Gávea. Na campanha que garantiu ao Flamengo o eneacampeonato do Brasileiro, o uruguaio colaborou com 18 gols (garantindo a vice-artilharia, o artilheiro da competição foi Kaio Jorge, que assinalou 21 gols pelo Cruzeiro) e com 14 assistências.

Na festa promovida pela CBF também foi anunciada a seleção do Brasileiro masculino, que foi dominada por atletas do campeão Flamengo e do 3º colocado Cruzeiro: Rossi (Flamengo); Paulo Henrique (Vasco), Léo Pereira (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro) e Reinaldo (Mirassol); Jorginho (Flamengo), Lucas Romero (Cruzeiro), Arrascaeta (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro); Kaio Jorge (Cruzeiro) e Vitor Roque (Palmeiras).

Outros dois destaques da competição masculina foram Rafael Guanaes, escolhido como melhor técnico da competição após ajudar o Mirassol a alcançar um histórico quarto lugar da classificação. Já o atacante Rayan, que marcou 14 gols defendendo o Vasco, foi escolhido a revelação do Brasileirão.

Brabas do Timão brilham no feminino

Já no Brasileiro Feminino a craque foi Gabi Zanotti. A experiente meia-atacante foi peça importante numa temporada que culminou com o heptacampeonato do Corinthians na Série A1 da competição.

A seleção do Brasileiro Feminino é formada por: Nicole (Corinthians); Isabela (Cruzeiro), Isa Haas (Cruzeiro), Mariza (Corinthians) e Gisseli (Cruzeiro); Brena (Palmeiras), Lorena Bedoya (Cruzeiro), Gabi Zanotti (Corinthians) e Duda Sampaio (Corinthians); Amanda Gutierres (Palmeiras) e Letícia (Cruzeiro). O posto de melhor técnico da competição é de Jonas Urias, do Cruzeiro, enquanto a atacante Jhonson, do Corinthians, é a revelação.

Relacionadas
Soccer Football - Brasileiro Championship - Flamengo v Ceara - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - December 3, 2025 Flamengo's Giorgian de Arrascaeta and Bruno Henrique lift the trophy as they celebrate with teammates after winning the Brasileiro Championship REUTERS/Ricardo Moraes
Flamengo derrota Ceará e coroa ano mágico com título Brasileiro
corinthians, cruzeiro, brasileiro feminino
Corinthians vence Cruzeiro e conquista o hepta do Brasileirão Feminino
Soccer Football - Copa Libertadores - Final - Palmeiras v Flamengo - Estadio Monumental, Lima, Peru - November 29, 2025 Flamengo players celebrate with the trophy after winning the Copa Libertadores REUTERS/Sebastian Castaneda TPX IMAGES OF THE DAY
Flamengo vence Palmeiras e vira 1º brasileiro tetra da Libertadores
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol CBF prêmio brasileirão Flamengo Corinthians Arrascaeta Gabi Zanotti
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
arrascaeta, flamengo, palmeiras, brasileiro
Esportes Arrascaeta é escolhido como craque do Prêmio Brasileirão 2025
seg, 08/12/2025 - 23:52
Brasília (DF), 04/12/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a abertura da 6ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), no Palácio Itamaraty. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Haddad: Câmara deve votar projeto de devedores contumazes nesta terça
seg, 08/12/2025 - 21:55
Brasília (DF) 24/01/2022 – Unidade de distribuição dos Correios em Brasília. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Haddad diz que aporte aos Correios deve ser menor que R$ 6 bilhões
seg, 08/12/2025 - 21:43
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Tempestade deixa 129 mil clientes sem luz na grande São Paulo
seg, 08/12/2025 - 20:22
Brasília (DF), 08/12/2025 - O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Portaria nº. 570, de 21 de dezembro de 2023, instituiu a Lista dos Procurados do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que visa divulgar, em âmbito nacional, os indivíduos cuja prisão é estratégica para o combate às organizações criminosas no país. Foto: Ministério da Justiça
Geral Ministério da Justiça lança site com foragidos mais procurados do país
seg, 08/12/2025 - 19:57
Sede da B3 09/03/2021 REUTERS/Amanda Perobelli
Economia Dólar tem leve queda e permanece acima de R$ 5,40
seg, 08/12/2025 - 19:53
Ver mais seta para baixo