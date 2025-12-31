logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Atleta da Tanzânia vence São Silvestre e Nubia de Oliveira chega em 3º

Sisilia Ginoka Panga fez o tempo de 51 minutos
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/12/2025 - 10:28
São Paulo
São Paulo (SP), 31/12/2025 - Atleta Sisilia Ginoka, vencedora da categoria feminina da 100ª Corrida Internacional de São Silvestre. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Repetindo o resultado do ano passado, a atleta brasileira Nubia de Oliveira novamente alcançou o pódio da Corrida Internacional de São Silvestre, ficando na terceira colocação. Ela completou a prova com o tempo de 52 minutos e 42 segundos.

São Paulo (SP), 31/12/2025 - Atleta brasileira Núbia de Oliveira, terceiro lugar da categoria feminina da 100ª Corrida Internacional de São Silvestre. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
 Atleta brasileira Núbia de Oliveira, terceiro lugar da categoria feminina da 100ª Corrida Internacional de São Silvestre. Foto:  Paulo Pinto/Agência Brasil

A corrida foi vencida pela atleta da Tanzânia, Sisilia Ginoka Panga, que fez o tempo de 51 minutos e 09 segundos. Esta foi a primeira participação de Sisilia na São Silvestre, que liderou toda a prova, mantendo um ritmo forte e grande distância das demais atletas.

A queniana Cynthia Chemweno chegou na segunda colocação, também repetindo a mesma posição do ano passado. Ela completou a prova fazendo o tempo de 52 minutos e 30 segundos.

São Paulo (SP), 31/12/2025 - A corredora do Quênia Cynthia Chemweno, segundo lugar da categoria feminina da 100ª Corrida Internacional de São Silvestre. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
A corredora do Quênia Cynthia Chemweno, segundo lugar da categoria feminina da 100ª Corrida Internacional de São Silvestre. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O quarto lugar é da peruana Gladys Tejeda Pucuhuaranga. Já a quinta posição foi conquistada pela queniana Vivian Jeftanui Kiplagati.

Há quase 20 anos, o Brasil não sobe ao topo do pódio da São Silvestre . A última brasileira a vencer a corrida foi Lucélia Peres, em 2006.

Relacionadas
São Paulo (SP), 31/12/2023 - Em sua 98ª edição, a Corrida Internacional de São Silvestre reuniu 35 mil corredores na Avenida Paulista, em São Paulo. Foto Paulo Pinto/Agência Brasil
São Silvestre 2025 tem número recorde de participação de mulheres
Edição:
Maria Claudia
100ª São Silvestre Tanzânia Sisilia Ginoka Panga Cynthia Chemweno Núbia de Oliveira
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 31/12/2025 - Atleta Sisilia Ginoka, vencedora da categoria feminina da 100ª Corrida Internacional de São Silvestre. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Esportes Atleta da Tanzânia vence São Silvestre e Nubia de Oliveira chega em 3º
qua, 31/12/2025 - 10:28
Queima de fogos na praia de Copacabana, Réveillon Rio 2019
Geral Réveillon 2026: veja onde dar as boas-vindas ao ano novo
qua, 31/12/2025 - 09:30
Queima de fogos na praia de Copacabana, Réveillon Rio 2019
Saúde Queima de fogos pode desencadear crise sensorial em autistas
qua, 31/12/2025 - 08:00
Tennis - ATP 500 - Swiss Indoors Basel - St. Jakobshalle, Basel, Switzerland - October 26, 2025 Brazil's Joao Fonseca celebrates with the trophy after winning his final against Spain's Alejandro Davidovich Fokina REUTERS/Pierre Albouy
Esportes Retrospectiva: 2025, ano mágico de João Fonseca no tênis profissional
qua, 31/12/2025 - 07:05
Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 – Trabalhadores usam ônibus em deslocamento na volta para casa, na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Passagem dos ônibus urbanos do Rio vai subir para R$ 5 no domingo
ter, 30/12/2025 - 21:55
Brasília (DF), 27/12/2025 - O ex-assessor da Presidência, Filipe Martins. Foto: Arthur Max/MRE
Justiça Moraes pede que Filipe Martins explique uso de rede social
ter, 30/12/2025 - 21:38
Ver mais seta para baixo