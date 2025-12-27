Atlético-MG anuncia o lateral-esquerdo Renan Lodi

Jogador de 27 anos de idade assinou contrato de cinco anos com o Galo

O Atlético-MG anunciou oficialmente, neste sábado (27), a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi. O jogador de 27 anos de idade, que foi revelado pelo Athletico-PR, assinou um contrato de cinco anos com o Galo.

Além do Furacão, o jogador tem passagens por Atlético de Madrid (Espanha), Nottingham Forest (Inglaterra), Olympique de Marselha (França) e Al Hilal (Arábia Saudita). O lateral também soma 19 jogos pela seleção brasileira, tendo participado da disputa da Copa América de 2021.

“Fala Massa, aqui é o Renan Lodi, já estou aqui em Belo Horizonte, ansioso para encontrar todos vocês e dar o meu melhor. Um abração”, declarou o lateral em postagem nas redes sociais horas após a confirmação do acerto.