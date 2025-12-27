logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Atlético-MG anuncia o lateral-esquerdo Renan Lodi

Jogador de 27 anos de idade assinou contrato de cinco anos com o Galo
Agência Brasil
Publicado em 27/12/2025 - 17:33
Rio de Janeiro
renan lodi, atlético-mg, futebol
© Divulgação/Atlético-MG/Direitos Reservados

O Atlético-MG anunciou oficialmente, neste sábado (27), a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi. O jogador de 27 anos de idade, que foi revelado pelo Athletico-PR, assinou um contrato de cinco anos com o Galo.

Além do Furacão, o jogador tem passagens por Atlético de Madrid (Espanha), Nottingham Forest (Inglaterra), Olympique de Marselha (França) e Al Hilal (Arábia Saudita). O lateral também soma 19 jogos pela seleção brasileira, tendo participado da disputa da Copa América de 2021.

“Fala Massa, aqui é o Renan Lodi, já estou aqui em Belo Horizonte, ansioso para encontrar todos vocês e dar o meu melhor. Um abração”, declarou o lateral em postagem nas redes sociais horas após a confirmação do acerto.

Relacionadas
renan lodi, seleção
Renan Lodi troca Atlético de Madrid pelo Nottingham Forest
Renan Lodi é contratado pelo Al-Hilal em 17/01/2024
Com Neymar no elenco, clube saudita Al-Hilal contrata Renan Lodi
Mundial de Atletismo paralímpico, jERUSA GEBER, GABRIEL GARCIA
Retrospectiva: atletismo e judô são destaques na temporada paralímpica
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol renan lodi Atlético-MG campeonato brasileiro seleção brasileira
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Trama golpista: prisões são mantidas após audiência de custódia
sab, 27/12/2025 - 19:17
Rio de Janeiro - Operação policial após ataques às bases das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) nas comunidades do Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, em Copacabana. (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Política Deputado vai à Justiça para derrubar “gratificação faroeste” no Rio
sab, 27/12/2025 - 18:53
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
Justiça Toffoli mantém participação de diretor do BC em acareação do Master
sab, 27/12/2025 - 18:42
Rio de Janeiro (RJ), 27/12/2025 - Padre Omar. Foto: padreomaroficial/Instagram
Cultura Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, faz show na Lagoa
sab, 27/12/2025 - 18:18
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Bolsonaro passa por cirurgia após crise de soluço
sab, 27/12/2025 - 17:59
renan lodi, atlético-mg, futebol
Esportes Atlético-MG anuncia o lateral-esquerdo Renan Lodi
sab, 27/12/2025 - 17:33
Ver mais seta para baixo