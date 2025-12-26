logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Basquete brasileiro perde técnico Cláudio Mortari

Treinador, que brilhou no comando do Sírio, comandou a seleção
Agência Brasil
Publicado em 26/12/2025 - 19:07
Rio de Janeiro
cláudio mortari, basquete
© CBB/Reprodução

O técnico Cláudio Mortari faleceu na última quarta-feira (25) em São Paulo, informou a família em postagem nas redes sociais. Em seus mais de 40 anos de carreira, o treinador dirigiu inúmeras equipes do país, conquistando muitos títulos de expressão, entre eles o do Campeonato Mundial Interclubes com o Esporte Clube Sírio. Ele comandou a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 1980, disputados em Moscou (Rússia, naquela oportunidade parte da União Soviética).

“Mortari foi um grande ídolo da nossa história. Um técnico de incrível qualidade tática, campeão. Mas, como pessoa, ainda melhor. Um gentleman, um professor. De uma educação e amizade incríveis. O mundo perde demais sem o Cláudio Mortari. O basquete perde um personagem e ídolo e nós perdemos um amigo. Um beijo na família, nos filhos. Vai-se o homem, fica a lenda. Descanse em paz e o risco por tudo que fez por aqui”, declarou o presidente da Confederação Brasileira de Basquete, Marcelo Sousa.

Com vitoriosas trajetórias que resultaram em títulos brasileiros pelo Palmeiras (em 1977) e pelo Rio Claro (em 1995), o treinador, que nasceu em 15 de março de 1948 em São Paulo, foi o comandante da era de ouro do Sírio, liderando a equipe ao título do Campeonato Mundial Interclubes de 1979, com um elenco histórico que contava com Oscar Schmidt, Marcel de Souza e Marquinhos Abdalla. Pelo Sírio, Mortari também conquistou o Campeonato Sul-Americano em três oportunidades e o Campeonato Brasileiro em três edições: 1978, 1979 e 1983.

Ao longo de sua trajetória, Mortari passou por outros clubes tradicionais do país. Entre eles estão Bradesco, Corinthians, Pirelli, Telesp, Mogi das Cruzes, Mackenzie, Flamengo, Campos, Paulistano, São Bernardo e Esporte Clube Pinheiros, pelo qual alcançou um dos títulos mais importantes do basquete continental, a Liga das Américas de 2013.

Relacionadas
Carol Santiago, Mundial Paralímpico de Natação, Singapura
Maior campeã paralímpica, Carol Santiago aprova testes para 2028
23.09.25 - Gabriel Araujo - Mundial Paralímpico de Natação - Singapura 2025 - Foto: Marcelo Zambrana/CPB @marcelozambrana
Astro paralímpico, Gabrielzinho enaltece treinador: “Mente pensante”
flamengo, psg, copa intercontinental
Flamengo perde para PSG e vê sonho do bi mundial ser adiado
Edição:
Fábio Lisboa
esportes basquete cláudio mortari CBB Esporte Clube Sírio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
mali, marrrocos, copa africana das nações
Esportes Marrocos empata com Mali pela Copa Africana de Nações
sex, 26/12/2025 - 20:12
Brasília (DF), 26/12/2025 - ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques . Foto: Polícia do Paraguai/Divulgação
Justiça Ex-diretor da PRF levou pitbull e sacos de ração em fuga para Paraguai
sex, 26/12/2025 - 19:33
O Palácio Guanabara, em Laranjeiras, sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Economia Rio sanciona lei de adesão ao Propag, programa para refinanciar dívida
sex, 26/12/2025 - 19:16
cláudio mortari, basquete
Esportes Basquete brasileiro perde técnico Cláudio Mortari
sex, 26/12/2025 - 19:07
São Paulo (SP), 18/02/2025 - Calor de 35ºC e chuva forte a tarde no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral São Paulo tem nova máxima histórica para dezembro, com 36,2°C
sex, 26/12/2025 - 18:06
CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação
Justiça AGU derruba liminar que suspendeu novas regras para CNH
sex, 26/12/2025 - 18:04
Ver mais seta para baixo