Basquete: Maria Aparecida Cardoso Guimarães falece aos 95 anos

Ex-jogadora foi bicampeã sul-americana com a seleção
Agência Brasil
Publicado em 27/12/2025 - 17:10
Rio de Janeiro
O basquete brasileiro perdeu neste sábado (27) a ex-jogadora Maria Aparecida Cardoso Guimarães, a Cida, que ajudou a seleção brasileira a conquistar o Campeonato Sul-Americano nos anos de 1954 e de 1959, informou a Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

“Bicampeã Sul-Americana com a seleção brasileira em 1954 e 1959, Cida ajudou a construir um caminho sólido para as novas gerações que viriam depois, rompendo preconceitos e conquistando espaço e títulos! Cida iniciou a caminhada de uma família basqueteira, e é mãe do nosso querido Cadum Guimarães, Eduardo, Ângela e Márcia, além de irmã de Maria Helena Cardoso. Nossas condolências aos amigos e familiares. Cida é um exemplo de garra, talento e amor ao basquete e à vida”, afirmou a CBB em nota.

A causa do falecimento de Cida, que tinha 95 anos de idade, não foi revelada. A ex-jogadora, que atuava na posição de pivô, também conquistou com a seleção brasileira duas pratas e um bronze em sul-americanos, além de uma prata e um bronze em jogos pan-americanos.

