logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Basquete: Minas segue invicto e Sesi Franca se reabilita na Champions

Atual campeão das Américas, Flamengo estreia hoje contra o Nacional
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 13/12/2025 - 17:20
São Paulo
13/12/2025 - Basquete: Minas segue invicto e Sesi Franca se reabilita na Champions. Foto: Fiba/Divulgação
© Fiba/Divulgação

O primeiro dos três turnos da primeira fase da Champions League das Américas, a "Libertadores" do basquete masculino, terminou para Minas Tênis Clube e Sesi Franca na última sexta-feira (13). O time de Belo Horizonte segue invicto após duas partidas, enquanto a equipe do interior paulista se reabilitou após estrear com derrota.

A janela de abertura do Grupo C, o do Minas, teve sede no Estadio 8 de Junio, em Paysandú, no Uruguai. Depois de derrotarem o Boca Juniors, da Argentina, por 80 a 61 na quinta-feira (11), os minastenistas superaram o Aguada, time da casa, por 77 a 74. O ala-pivô norte-americano Erik McCree, com 19 pontos e sete rebotes, foi o destaque no triunfo de sexta.

O Minas soma quatro pontos (duas vitórias, cada uma valendo dois pontos) e lidera o Grupo C. O Boca, que também superou o Aguada, é o segundo, com três pontos (um triunfo e uma derrota, que dá um ponto). Os uruguaios estão na lanterna, com dois pontos.

O próximo turno da chave será em Buenos Aires, capital argentina, entre 14 e 16 de janeiro. A sede da terceira e última janela será a Arena UniBH, casa do Minas, de 4 a 6 de fevereiro. Os dois primeiros de cada um dos quatro grupos avançam às quartas de final, previstas para ocorrerem em março.

O Sesi Franca, por sua vez, precisava vencer o Universidad de Concepción, do Chile, anfitrião do primeiro turno do Grupo D, para se reabilitar da derrota de quinta para o Instituto, da Argentina, por 93 a 89. Os brasileiros ganharam por 85 a 79 na Casa del Deporte, em Concepción, com 20 pontos e sete rebotes do ala Lucas Dias, protagonista francano na partida.

Os paulistas ocupam a vice-liderança do Grupo D, com três pontos, um a menos que o Instituto e um a mais que o Universidad de Concepción. Os atuais tetracampeões do Novo Basquete Brasil (NBB) voltam à quadra pela Champions nos dias 14 e 16 de janeiro, em casa, no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP). Já o terceiro e último turno da chave terá mando do Instituto, em Córdoba, na Argentina, entre 7 e 9 de fevereiro.

Neste sábado (14), será a vez de o Flamengo ir à quadra. O Rubro-Negro, atual campeão e terceiro representante brasileiro na Champions, estreia diante do Nacional, do Uruguai, em Paysandú, às 21h10 (horário de Brasília). No domingo (15), o adversário será o Obras Sanitarias, da Argentina, no mesmo local e horário.

Relacionadas
Soccer Football - FIFA Intercontinental Cup - Challenger Cup - Flamengo v Pyramids FC - Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar - December 13, 2025 Flamengo's Danilo celebrates scoring their second goal with Everton and Giorgian de Arrascaeta REUTERS/Thaier Al-Sudani
Flamengo vence Pyramids e vai à decisão da Copa Intercontinental
Bola oficial da Copa do Mundo de 2026 na Cidade do México 03/10/2025 REUTERS/Luis Cortes
Grupo de torcedores acusa Fifa de impor ingressos "extorsivos" na Copa
Edição:
Juliana Andrade
basquete esporte Champions League das Américas de Basquete Masculino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
13/12/2025 - Basquete: Minas segue invicto e Sesi Franca se reabilita na Champions. Foto: Fiba/Divulgação
Esportes Basquete: Minas segue invicto e Sesi Franca se reabilita na Champions
sab, 13/12/2025 - 17:20
São Paulo (SP), 22/09/2025 - Fortes chuvas e ventania derrubaram árvore na rua Dr Carvalho de Mendonça, na Barra Funda. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Em Embu-Guaçu, em SP apagão deixa 61% dos moradores sem luz
sab, 13/12/2025 - 17:08
Soccer Football - FIFA Intercontinental Cup - Challenger Cup - Flamengo v Pyramids FC - Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar - December 13, 2025 Flamengo's Danilo celebrates scoring their second goal with Everton and Giorgian de Arrascaeta REUTERS/Thaier Al-Sudani
Esportes Flamengo vence Pyramids e vai à decisão da Copa Intercontinental
sab, 13/12/2025 - 16:32
Brasília (DF), 09/09/2025 - Mosquitos aedes aegypti inoculados com a bactéria Wolbachia são soltos por agente da secretaria de Meio Ambiente do DF. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, inaugurou a biofábrica de Wolbachia de Brasília, no Núcleo de Controle Químico e Biológico (NCQB). Os Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Saúde libera mosquitos estéreis para frear reprodução do Aedes
sab, 13/12/2025 - 16:14
Rio de Janeiro (RJ), 11/12/2025 – Exposição Entre máscaras e gigantes: Os Juliões do carnaval de Olinda no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Tradição dos Juliōes na produção de máscaras de Olinda chega ao Rio
sab, 13/12/2025 - 15:45
Logo da Agência Brasil
Internacional Israel mata comandante do Hamas em ataque a Gaza, diz mídia israelense
sab, 13/12/2025 - 14:30
Ver mais seta para baixo