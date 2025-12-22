logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Botafogo anuncia contratação do técnico Martín Anselmi

Treinador argentino substitui o italiano Davide Ancelotti
Agência Brasil
Publicado em 22/12/2025 - 20:51
Rio de Janeiro
botafogo, técnico, Martín Anselmi
© Divulgação/Botafogo/Direitos Reservados

O Botafogo chegou a um acordo com o técnico argentino Martín Anselmi para assumir o comando técnico de sua equipe principal de futebol. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (22) pela equipe de General Severiano.

Em nota, o Botafogo informou que o técnico argentino, que assinou contrato de dois anos com o clube, “é aguardado no Rio de Janeiro no próximo dia quatro de janeiro para dar início aos trabalhos de pré-temporada”. Junto com Martín Anselmi chegam também os auxiliares Luis Piedrahita e Pablo De Muner, o preparador físico Diego Bottaioli e o preparador de goleiros Darío Herrera.

“Anselmi teve passagem marcante pelo Independiente del Valle [Equador], onde conquistou a Copa Sul-americana e a Copa Equador em 2022, se tornando o primeiro técnico do clube a conquistar dois títulos na mesma temporada e um dos mais jovens a vencer um torneio Conmebol. Em 2023, ele repetiu o feito vencendo a Recopa Sul-americana e a Supercopa do Equador. O argentino também comandou o Cruz Azul [México], o Unión La Calera [Chile] e o Porto [Portugal], seu trabalho mais recente”, informa o alvinegro carioca.

Martín Anselmi substitui no cargo o italiano Davide Ancelotti, que teve sua saída confirmada na última quarta-feira (17).

Relacionadas
Davide Ancelotti, botafogo
Botafogo anuncia saída do técnico italiano Davide Ancelotti
Botafogo x Bahia - Brasileirão - 01/10/2025
Definidos os adversários de Bahia e Botafogo na Pré-Libertadores
seleção brasileira, brasil, Estêvão
Brasil encerra 2025 na 5ª posição do ranking de seleções da Fifa
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Botafogo campeonato brasileiro Libertadores martín anselmi
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
botafogo, técnico, Martín Anselmi
Esportes Botafogo anuncia contratação do técnico Martín Anselmi
seg, 22/12/2025 - 20:51
Rio de Janeiro (RJ) 17/07/2024 – O delegado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Informações (Abin) e pré-candidato à Prefeitura do Rio, presta depoimento na Polícia Federal, que investiga possível uso ilegal de sistemas para espionar autoridades e desafetos políticos no governo Jair Bolsonaro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça MJ formaliza ao Itamaraty pedido de extradição de Ramagem
seg, 22/12/2025 - 20:44
Brasília (DF), 08/01/2025 - Foto feita em 12/12/2024 - O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, durante entrevista para a Agência Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Mendes diz não ser contra código de conduta, mas defende debate no STF
seg, 22/12/2025 - 20:32
São Paulo (SP), 08/12/2025 - Fachada da Biblioteca Mário de Andrade na rua da Consolação. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Mulher é presa suspeita de ajudar em roubo de obras de arte em SP
seg, 22/12/2025 - 20:07
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Pessoas passam em moto na praça da Vila Cruzeiro ao lado de barricadas que foram colocadas para conter avanço de policiais durante a Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Governo do Rio apresenta ao STF plano para combater crime organizado  
seg, 22/12/2025 - 19:56
troféu, copa do mundo de futebol feminino, Rio de Janeiro, taça
Esportes Governo cria Secretaria Extraordinária para Copa do Mundo de 2027
seg, 22/12/2025 - 19:42
Ver mais seta para baixo