Esportes

Botafogo anuncia saída do técnico italiano Davide Ancelotti

Zagueiro Thiago Silva acerta rescisão contratual com o Fluminense
Agência Brasil
Publicado em 17/12/2025 - 23:02
Rio de Janeiro
© Vítor Silva/Botafogo/Direitos reservados

O Botafogo anunciou no início da noite desta quarta-feira (17) que o italiano Davide Ancelotti deixou o comando de sua equipe de futebol principal. Segundo nota do Alvinegro, “a decisão foi tomada após reuniões nesta quarta-feira”.

Junto com o filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deixam o Botafogo o preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan. “O clube agradece o profissionalismo e comprometimento de Ancelotti durante o período em que liderou a equipe e fez parte da família alvinegra. O Botafogo deseja sucesso em desafios futuros. A nova comissão técnica será anunciada em breve”, diz a nota do time de General Severiano.

Adeus de Thiago Silva

Outra saída confirmada nesta quarta, mas no Fluminense, foi a do zagueiro Thiago Silva. Segundo nota do Tricolor das Laranjeiras, o jogador formalizou “sua rescisão contratual com o clube”.

“Formado nas categorias de base do Tricolor, Thiago encerra sua segunda passagem pela equipe profissional do Fluminense. Campeão da Copa do Brasil de 2007, o capitão soma 212 jogos e 19 gols vestindo a armadura tricolor”, diz o comunicado do Fluminense.

Edição:
Fábio Lisboa
