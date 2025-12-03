Handebol: Brasil abre segunda fase do Mundial com vitória sobre Coreia

A seleção brasileira continua colecionando vitórias no Mundial de Handebol feminino. Nesta quarta-feira (3) em Dortmund (Alemanha), o Brasil derrotou a Coreia do Sul por 32 a 25 em seu primeiro compromisso pela segunda fase da competição.

VITÓRIA MAIÚSCULA DO BRASIL! 🇧🇷✅



Após uma fase de grupos perfeita, a seleção feminina de handebol venceu a Coreia do Sul no primeiro jogo da segunda fase do Mundial.



A vaga nas quartas de final está cada vez mais próxima! Vamos, Leoas! 💪



📸 Bruno Ruas/RuasMidia/CBHb… pic.twitter.com/r8Cu3cLdVL — Time Brasil (@timebrasil) December 3, 2025

Desta forma, a equipe, que teve como destaque a central Bruna de Paula (ela marcou três gols e foi escolhida a jogadora mais valiosa da partida), manteve 100% de aproveitamento, somando sua quarta vitória na competição.

Na estreia do Mundial, a seleção de Cristiano Silva derrotou Cuba por 41 a 20. Depois o compromisso foi com a República Tcheca, com a seleção brasileira triunfando pelo placar de 28 a 22. Em seu último compromisso pela primeira fase, o Brasil bateu a Suécia por 31 a 27.

O Brasil volta a entrar em ação a partir das 11h30 (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (5), quando mede forças com Angola. Em caso de vitória nesta partida, a seleção brasileira garante a classificação antecipada para as quartas de final.