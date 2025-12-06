logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil avança para quartas no Mundial de handebol feminino

Classificação antecipada foi garantida com vitória sobre Angola
Agência Brasil
Publicado em 05/12/2025 - 21:29
Rio de Janeiro
handebol, seleção brasileira, mundial
© Divulgação/IHF/Direitos Reservados

O Brasil derrotou Angola pelo placar de 32 a 26, nesta sexta-feira (5) em Dortmund (Alemanha), e garantiu a classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Mundial de handebol feminino.

Com o triunfo desta sexta, a seleção brasileira chegou à quinta vitória na competição, mantendo 100% de aproveitamento. Na estreia do Mundial, a seleção de Cristiano Silva derrotou Cuba por 41 a 20. Depois o compromisso foi com a República Tcheca, com a seleção brasileira triunfando pelo placar de 28 a 22. Em seu último compromisso pela primeira fase, o Brasil bateu a Suécia por 31 a 27. Já a estreia na segunda fase foi um triunfo de 32 a 25 sobre a Coreia do Sul.

Ainda pela segunda fase, o Brasil volta a entrar em ação no próximo domingo (7), quando medirá forças com a Noruega a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Relacionadas
brasil, espanha, copa do mundo, futsal feminino
Copa do Mundo de futsal: Brasil supera Espanha e se garante na final
copa do mundo, sorteio, mundial de 2026
Copa 2026: Brasil cai em chave com Marrocos, Escócia e Haiti
esportes, futebol, Copa do Catar, Copa 2022, Catar, marrocos, portugal
Brasil encontra velhos conhecidos na primeira fase da Copa
Edição:
Fábio Lisboa
esportes handebol Mundial seleção brasileira brasil Angola
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
handebol, seleção brasileira, mundial
Esportes Brasil avança para quartas no Mundial de handebol feminino
sex, 05/12/2025 - 21:29
Edifício sede da Petrobras
Meio Ambiente Petrobras anuncia entregas do primeiro SAF produzido no Brasil
sex, 05/12/2025 - 21:14
ancelotti, seleção brasileira, brasil, copa
Esportes Copa: Ancelotti diz que Brasil pode vencer todos os jogos da 1ª fase
sex, 05/12/2025 - 20:53
São Paulo (SP),14/03/2023 - Pessoas se protegem da chuva que deixa São Paulo em estado de atenção no final da tarde, no Viaduto Pompéia. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Após fortes chuvas, moradores de Paraibuna e Itirapina podem usar FGTS
sex, 05/12/2025 - 20:49
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF retoma julgamento sobre benefício a vítimas de violência doméstica
sex, 05/12/2025 - 20:37
brasil, espanha, copa do mundo, futsal feminino
Esportes Copa do Mundo de futsal: Brasil supera Espanha e se garante na final
sex, 05/12/2025 - 20:05
Ver mais seta para baixo