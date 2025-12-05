logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil disputa amistosos com França e Croácia

CBF confirmou as partidas após sorteio dos Grupos da Copa
Agência Brasil
Publicado em 05/12/2025 - 19:30
Rio de Janeiro
brasil, croácia, futebol, amistoso, seleção
© Lucas Figueiredo/CBF/Direitos Reservados

Momentos após a definição do grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta sexta-feira (5), que o Brasil disputará amistosos contra a França e a Croácia. As partidas serão disputadas em março de 2026, nos Estados Unidos. Datas e estádios ainda não foram definidos.

A expectativa é que na convocação para os amistosos contra as seleções europeias o técnico italiano Carlo Ancelotti chame um grupo muito próximo do que vai levar para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Nesta sexta-feira, no Kennedy Center, em Washington (Estados Unidos), a Fifa sorteou os grupos do Mundial de 2026. E ficou definido que o Brasil mede forças na primeira fase da competição com Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia do time comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti será no dia 13 de junho, diante dos marroquinos, ainda em local a ser definido.

Relacionadas
esportes, futebol, Copa do Catar, Copa 2022, Catar, marrocos, portugal
Brasil encontra velhos conhecidos na primeira fase da Copa
copa do mundo, sorteio, mundial de 2026
Copa 2026: Brasil cai em chave com Marrocos, Escócia e Haiti
grupos, copa do mundo, sorteio
México faz jogo de abertura da Copa do Mundo com África do Sul
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Copa do Mundo mundial de 2026 brasil seleção brasileira Croácia França Amistoso
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
brasil, croácia, futebol, amistoso, seleção
Esportes Brasil disputa amistosos com França e Croácia
sex, 05/12/2025 - 19:30
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
Economia Bolsa cai 4,31% em dia tenso e reverte início positivo de mês
sex, 05/12/2025 - 19:16
Brasília (DF), 01/12/2025 – Urna eletrônica que será utilizada no teste público de segurança dos sistemas eleitorais 2026. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça TSE encerra teste público de segurança das urnas eletrônicas
sex, 05/12/2025 - 18:23
Brasília (DF), 05/12/2025 - TV Brasil é uma das vencedoras da etapa nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Foto: Erivelton Viana/ Sebrae
Economia TV Brasil é uma das vencedoras do Prêmio Sebrae de Jornalismo
sex, 05/12/2025 - 18:15
copa do mundo, mundial de 2026
Esportes Copa do Mundo 2026: confira todos os grupos da competição
sex, 05/12/2025 - 17:54
Comércio eletrônico,Cartão de Crédito Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Ferramenta do BC bloqueia 6.879 tentativas de abertura de conta falsa
sex, 05/12/2025 - 17:46
Ver mais seta para baixo