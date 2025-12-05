logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil encontra velhos conhecidos na primeira fase da Copa

Estreia da seleção brasileira será contra o Marrocos
Agência Brasil
Publicado em 05/12/2025 - 17:29
Rio de Janeiro
esportes, futebol, Copa do Catar, Copa 2022, Catar, marrocos, portugal
© Reuters/Carl Recine/Direitos Reservados

A Fifa sorteou, nesta sexta-feira (5) no Kennedy Center, em Washington (Estados Unidos), os Grupos da Copa do Mundo de 2026. E ficou definido que o Brasil encontrará velhos conhecidos na primeira fase da competição: Marrocos, Escócia e Haiti.

Destaque em 2022

O primeiro adversário da seleção brasileira no Mundial disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá será um dos destaques da Copa de 2022, o Marrocos. A equipe africana medirá forças com a equipe comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti no dia 13 de junho.

Os marroquinos já encontraram os brasileiros em um Mundial, no ano de 1998, pela fase de grupos. Naquela oportunidade, a seleção canarinho triunfou por 3 a 0, gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto.

O futebol do Marrocos vive um claro momento de evolução, com a equipe africana tendo protagonizado uma grande campanha na Copa de 2022, quando garantiu o quarto lugar. A atual 11ª colocada do ranking de seleções da Fifa derrotou o Brasil no último encontro entre as equipes, por 2 a 1 em Tânger (Marrocos) em março de 2023, em partida amistosa que marcou o início do ciclo de preparação para o Mundial de 2026. Naquela oportunidade a seleção brasileira era dirigida, de forma interina, pelo técnico Ramon Menezes.

O grande destaque da equipe comandada pelo técnico Walid Regragui é o lateral Achraf Hakimi, que foi peça importante na vitoriosa campanha do PSG (França) na última edição da Liga dos Campeões.

Encontro inédito

Seis dias após a estreia na Copa (em 19 de junho) o Brasil terá pela frente o único adversário da primeira fase contra o qual nunca mediu forças em Copas do Mundo, o Haiti. A seleção caribenha, que retorna a uma Copa do Mundo após um hiato de mais de 50 anos, já enfrentou o Brasil em três oportunidades, com 100% de aproveitamento da seleção brasileira.

A equipe comandada pelo técnico francês Sébastien Migné, atual 84ª colocada do ranking de seleções da Fifa, tem como um de seus destaques o zagueiro Ricardo Adé, que ajudou a LDU (Equador) a alcançar as semifinais da última edição da Copa Libertadores.

Velho conhecido

O terceiro compromisso do Brasil na Copa de 2026 será no dia 24 de junho contra a Escócia. Entre os três adversários da seleção na primeira fase, este é o mais conhecido. Em Copas do Mundo, a seleção verde e amarela mediu forças com os europeus em quatro oportunidades: empate por 0 a 0 em 1974, vitória de 4 a 1 em 1982, triunfo de 1 a 0 em 1990 e vitória de 2 a 1 em 1998.

A Escócia, que é a atual 36ª colocada do ranking de seleções da Fifa, não vive um bom momento, e participou de sua última Copa em 1998. Na equipe comandada pelo técnico Steve Clarke, um jogador que merece ser observado com atenção é o volante Scott McTominay, peça importante do Napoli (Itália).

Relacionadas
copa do mundo, sorteio, mundial de 2026
Copa 2026: Brasil cai em chave com Marrocos, Escócia e Haiti
croácia, marrocos, Copa do Catar, Copa 2022, Catar
Croácia vence Marrocos e garante terceiro lugar na Copa do Catar
Jogadores da seleção de Marrocos comemoram classificação para as semifinais da Copa do Mundo do Catar após vitória sobre Portugal
Marrocos reescreve história africana na Copa do Mundo do Catar
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Copa do Mundo mundial de 2026 Seleção Brasileira brasil Marrocos Escócia haiti
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
copa do mundo, mundial de 2026
Esportes Copa 2026: confira todos os grupos da competição
sex, 05/12/2025 - 17:54
Comércio eletrônico,Cartão de Crédito Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Ferramenta do BC bloqueia 6.879 tentativas de abertura de conta falsa
sex, 05/12/2025 - 17:46
grupos, copa do mundo, sorteio
Esportes México faz jogo de abertura da Copa do Mundo com África do Sul
sex, 05/12/2025 - 17:42
Casa Branca
Internacional EUA afirmam predomínio na América Latina em recado à China
sex, 05/12/2025 - 17:33
Erilene (27 anos), Mauro (05 anos) Elias (06 meses) - Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Em 10 anos, 60,7% dos beneficiários conseguiram deixar o Bolsa Família
sex, 05/12/2025 - 17:30
esportes, futebol, Copa do Catar, Copa 2022, Catar, marrocos, portugal
Esportes Brasil encontra velhos conhecidos na primeira fase da Copa
sex, 05/12/2025 - 17:29
Ver mais seta para baixo