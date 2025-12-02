logo ebc
Brasil goleia e avança para semi da Copa do Mundo de futsal

Seleção brasileira superou o Japão por 6 a 1 nas Filipinas
Agência Brasil
Publicado em 02/12/2025 - 17:30
Rio de Janeiro
© Fabio Souza/CBF/Direitos Reservados

O Brasil jogou muito bem e goleou o Japão por 6 a 1, nesta terça-feira (2) na PhilSports Arena, em Manila (Filipinas), para garantir a classificação para as semifinais da Copa do Mundo de futsal feminino. E o próximo desafio da seleção brasileira já está definido, será a Espanha, em partida que será disputada a partir das 9h30 (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (5).

Quem avançar entre Brasil e Espanha terá pela frente, na grande decisão da competição, o vencedor do confronto entre Argentina e Portugal, que também será jogado na sexta, mas a partir das 7h.

A equipe do técnico Wilson Saboia começou a partida acelerada, abusando da troca de passes, dribles e muita troca de posição das jogadoras. Desta forma, o placar foi aberto logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com Emilly. O segundo gol brasileiro saiu aos nove, com finalização de Ana Luiza após grande jogada individual de Amandinha.

O Brasil continuou mandando nas ações, e precisou de mais dois minutos para ampliar. Após boa trama coletiva, Emilly recebeu a bola com muita liberdade e bateu de direita para voltar a marcar. Depois foi a vez de Vanin deixa o seu, com um chute de esquerda colocado. E, ainda antes do intervalo, a seleção brasileira chegou ao quinto, com Luana.

Após a pausa de descanso, a equipe verde e amarela diminuiu a rotação e o Japão, que passou a usar a estratégia da goleira-linha, marcou o de honra com Melz. Mas o dia era mesmo do Brasil, que deu números finais com mais um gol de Emilly.

