Brasileiro: Cruzeiro e Botafogo empatam no encerramento da 37ª rodada

Alvinegro ainda luta por classificação direta para a Libertadores
Publicado em 04/12/2025 - 23:44
Rio de Janeiro
Na partida que fechou a 37ª, e penúltima, rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Botafogo empataram pelo placar de 2 a 2, na noite desta quinta-feira (4) no estádio do Mineirão.

Com o ponto conquistado fora de casa, o Alvinegro de General Severiano chegou aos 60, agora na 7ª colocação. O objetivo do time de Davide Ancelotti é fechar a competição na 5ª colocação, que garante uma vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores. Já a Raposa, que tem 70 pontos, fecha o Brasileiro na 3ª posição.

Jogando em casa, a equipe comandada pelo técnico português Léo Jardim chegou a abrir uma vantagem de 2 a 0, graças a gols do volante Christian, aos 14 do primeiro tempo, e do meio-campista Matheus Pereira, aos quatro da etapa final.

Porém, mesmo em desvantagem no marcador o Botafogo não desistiu e conseguiu igualar o marcador no final. Primeiro o Alvinegro descontou com Marçal, aos 12 minutos. Já aos 49, em cobrança de pênalti, o lateral Alex Telles deu números finais ao marcador.

Cruzeiro, Botafogo, brasileiro
