Brasileiros e portuguesa entram para o Hall da Fama da São Silvestre

Placas com marcas dos pés dos 3 atletas entram para acervo da corrida
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/12/2025 - 16:14
São Paulo
São Paulo (SP), 29/12/2025 - Corredores Marílson dos Santos, Carmem de Oliveira e Rosa Mota durante cerimônia de homenagem de 100 anos de história da corrida internacional de São Silvestre. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Os atletas Rosa Mota, de Portugal, e Marilson dos Santos e Carmem de Oliveira, do Brasil, que fizeram história na corrida de rua, eternizaram hoje (29) as marcas de seus pés no Hall da Fama da corrida internacional de São Silvestre. A cerimônia ocorreu na Expo São Silvestre, que ocorre no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

As placas, com as impressões dos pés dos três atletas, agora se juntam à do queniano Paul Tergat. Maior vencedor da prova entre os homens, com cinco vitórias conquistadas, Tergat inaugurou o Hall da Fama da São Silvestre em agosto deste ano, quando a mais tradicional corrida de rua do país completa a sua centésima edição.

 

São Paulo (SP), 29/12/2025 - Corredora Rosa Mota durante cerimônia de homenagem de 100 anos de história da corrida internacional de São Silvestre. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
São Paulo (SP), 29/12/2025 - Rosa Mota durante cerimônia de homenagem de 100 anos de história da corrida: "Fiquei apaixonada pela corrida e participei durante seis anos consecutivos”. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil - Paulo Pinto/Agência Brasil

Uma das atletas homenageadas, a portuguesa Rosa Mota, a maior vencedora da corrida, com seis títulos seguidos, entre 1981 e 1986, falou de sua sua emoção de ser eternizada, com as marcas de seus, na história da São Silvestre. 

“Fico muito orgulhosa por fazer parte desta história. Espero que muitos de vocês também façam. O primeiro ano que vim à São Silvestre, gostei tanto, tanto, fui tão acarinhada. Todas as São Silvestres que participei foram à noite. Era uma festa muito grande na rua. Fiquei apaixonada pela corrida e participei durante seis anos consecutivos”, disse Rosa, durante o evento.

A atleta Carmen de Oliveira, primeira brasileira a vencer a prova desde que ela se abriu para a participação de estrangeiros, também deixou sua marca em uma das placas do Hall da Fama. "Estou aqui curtindo esses mimos que você pode ter de uma prova desse nível. [Hoje são] mais de 55 mil pessoas correndo. Estou aqui revendo amigos, sonhando com uma performance cada vez melhor. Então, para mim, hoje isso aqui é um prêmio”, falou.

 

São Paulo (SP), 29/12/2025 - Corredora Carmem de Oliveira durante cerimônia de homenagem de 100 anos de história da corrida internacional de São Silvestre. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
São Paulo (SP), 29/12/2025 - Corredora Carmem de Oliveira, primeira brasileira a vencer a prova desde que ela se abriu para a participação de estrangeiros, também deixou sua marca em uma das placas . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil - Paulo Pinto/Agência Brasil

O outro homenageado foi Marilson dos Santos, o brasileiro que mais venceu a São Silvestre desde que ela se tornou internacional. Foram três vitórias, conquistadas em 2003, 2005 e 2010.

“É a maior prova que a gente tem no país, a mais popular, a prova que todo mundo assiste, a prova que todo mundo ouve falar. Todo mundo que diz que está correndo e que está começando quer correr [a São Silvestre]. Então é muito gratificante ter feito parte da história da São Silvestre", disse.

A 100ª edição da São Silvestre acontece na manhã da próxima quarta-feira (31). Neste ano, mais de 55 mil pessoas se inscreveram para participar da corrida, alcançando um novo recorde para a prova.

Aécio Amado
