Campeã brasileira de ginástica Isabelle Marciniak morre aos 18 anos

Natural de Araucária (PR), atleta foi vítima de câncer
Andreia Verdélio - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/12/2025 - 14:55
Brasília

A ginasta brasileira Isabelle Marciniak morreu, nesta quarta-feira (24), aos 18 anos, vítima de câncer. A paranaense, natural de Araucária, foi destaque no Clube Agir com títulos estaduais e nacionais, incluindo uma medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica de 2021.

Entre seus últimos feitos no esporte, destaca-se o título de campeã com o trio adulto do Clube Agir, em 2023. A informação do falecimento foi confirmada pela Federação Paranaense de Ginástica.

“Que sua história, sua paixão pelo esporte e sua lembrança sigam vivas como inspiração para todos que acreditam na ginástica como ferramenta de formação humana e transformação”, escreveu a entidade em comunicado nas redes sociais.

Isabelle lutava contra um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se origina no sistema linfático, uma parte do sistema imunológico, de defesa do organismo.

Edição:
Graça Adjuto
Logo da Agência Brasil
