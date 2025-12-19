logo ebc
Campinas encara italiano Perugia na semi do Mundial de Clubes de Vôlei

Time é o único remanescente dos três brasileiros que iniciaram torneio
Publicado em 19/12/2025 - 18:01
Vôlei Renata, de Campinas |(SP), avança às semifinais do Mundial de Clubes de vôlei masculino 2025
O Vôlei Renata, de Campinas (SP), será o representante brasileiro nas semifinais do Mundial de Clubes de vôlei Masculino em Belém (PA), neste sábado (20). O time paulista enfrentará o Perugia (Itália), às 18h30 (horário de Brasília), no Ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho. A primeira semi será entre Zawiercie (Polônia) e Osaka  Bluteon (Japão), a partir das  15h. Os jogos terão transmissão ao vivo na VBTV, streaming da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Os vencedores das semifinais decidirão o titulo no domingo (21), às 18h30. Antes, às 15h, haverá a disputa do bronze. 

Já classificado à semi, o Campinas tropeçou nesta quinta (19) diante Al-Rayyan (Catar), na terceira e última partida da primeira fase, com revés de 3 sets a 0 (parciais de 25/18, 31/29 e 25/20. O time do interior paulista, liderado pelo levantador Bernardinho, fechou a fase inicial em segundo lugar no Grupo A, com duas derrotas – a primeira delas para o Zawiercie, por 3 sets a 2 – e uma vitória sobre o compatriota Praia Clube, por 3 sets a 1.

Já o campeão europeu Perugia avançou à semi na liderança da Chave B, com 100% de aproveitamento. Os italianos bateram o Swehly Sports Club (Líbano) e o atual campeão Cruzeiro por 3 sets a 0, e ainda derrotaram o Osaka por 3 sets a 2.

Pentacampeão do Mundial de Clubes (2013, 2015, 2016, 2021 e 2024), o time mineiro foi eliminado na primeira fase, com duas derrotas por 3 sets a 0 (Osaka e Perugia) e uma vitória por 3 sets a 0 para o Swehly Sports Club.  Quem também se despediu precocemente do Mundial foi o Praia Clube, com apenas uma vitória (Al-Rayyan) e duas derrotas (Perugia e Zawiercie).

Programação

SÁBADO (20) - semifinais 

15h -  Zawiercie (Polônia) x Osaka Bluteon (Japão)

18h30 - Perugia (Itália) x Campinas

DOMINGO (21)

15h -  disputa pelo bronze

18h30 - decisão do título

