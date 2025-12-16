logo ebc
CBF antecipa horário do segundo jogo da final da Copa do Brasil

Partida no Maracanã será disputada no próximo domingo às 18h
Publicado em 16/12/2025 - 19:23
Rio de Janeiro
Copa do Brasil, troféu
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o horário do segundo jogo da final da Copa do Brasil, disputado no próximo domingo (21) no estádio do Maracanã entre Vasco e Corinthians, será antecipado para as 18h (horário de Brasília). Inicialmente a partida iniciaria às 18h30.

Já o primeiro confronto da decisão entre o Timão e o Cruzmaltino de São Januário permanece na próxima quarta-feira (17), a partir das 21h30, na Neo Química Arena, em Itaquera.

Tanto Vasco como Corinthians seguiram para a decisão da competição após superarem seus adversários nas semifinais da competição na disputa de pênaltis. O Cruzmaltino passou pelo Fluminense, enquanto o Timão superou o Cruzeiro.

Edição:
Fábio Lisboa
