Esportes

Central Julia Kudiess é eleita a 5ª melhor jogadora do vôlei mundial

Atleta de 22 anos brilhou defendendo o Brasil na VNL e no Mundial
Agência Brasil
Publicado em 28/12/2025 - 14:49
Rio de Janeiro
Julia Kudiess, vôlei feminino
© Mauricio Val/FVImagem/CBV/Direitos Reservados

A central Julia Kudiess, do Minas Tênis Clube, foi apontada no último sábado (27) como 5ª melhor jogadora de vôlei do mundo pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB). A atleta de 22 anos de idade brilhou defendendo a seleção brasileira na Liga das Nações (VNL) e no Mundial deste ano, competições nas quais foi a maior bloqueadora.

Em postagem nas redes sociais, a FIVB destacou a competência de Julia como bloqueadora, mas também citou outras competências da jogadora: “Deslizamentos mortais e ataques em ritmo fulminante a tornam uma ameaça constante: eficiente, inteligente e destemida. Com apenas 22 anos, ela já conquistou o coração dos fãs, a confiança das companheiras de equipe e a admiração de técnicos e adversárias do mundo todo”.

A FIVB está anunciando no decorrer dos últimos dias a relação de melhores atletas da temporada. Entre as mulheres ainda faltam ser divulgados os nomes das três primeiras colocadas, e existe a expectativa de que mais uma brasileira apareça na relação, a ponteira Gabi Guimarães.

Relacionadas
World Athletics Championships Tokyo 2025 - Men's 20km Race Walk Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 20, 2025 Brazil's Caio Bonfim celebrates winning the gold medal REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Retrospectiva: esporte olímpico brasileiro fecha ano de 2025 em alta
Mundial de Atletismo paralímpico, jERUSA GEBER, GABRIEL GARCIA
Retrospectiva: atletismo e judô são destaques na temporada paralímpica
renan lodi, atlético-mg, futebol
Atlético-MG anuncia o lateral-esquerdo Renan Lodi
Edição:
Fábio Lisboa
esportes vôlei FIVB melhores do mundo Julia Kudiess Minas Tênis
