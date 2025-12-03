logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

COB anuncia indicados a Melhor Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico

Vencedores serão conhecidos no dia 11 de dezembro
Agência Brasil
Publicado em 03/12/2025 - 19:23
Rio de Janeiro
Yago Dora, surfe, wsl
© Ed Sloane/World Surf League/Direitos Reservados

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quarta-feira (3) os oito concorrentes a Melhor Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico 2025. No masculino concorrem Caio Bonfim (marcha atlética), Henrique Marques (taekwondo), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Yago Dora (surfe). Já entre as mulheres as indicadas foram Gabi Guimarães (vôlei), Maria Clara Pacheco (taekwondo), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Lima (boxe).

O anúncio dos vencedores da premiação será feito durante a cerimônia de premiação, no próximo dia 11 de dezembro na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

“O Prêmio Brasil Olímpico é uma homenagem às melhores performances dos atletas brasileiros no ano. Todos mostraram um grande desempenho.  E dentre os melhores resultados em todas as modalidades olímpicas existem aqueles que marcaram seus nomes na história nesta temporada. Quando olhamos a lista dos melhores, foi fácil identificar que esses oito atletas, de sete esportes olímpicos diferentes, tiveram um 2025 fantástico e mostraram a diversidade do Time Brasil”, declarou o diretor-geral do COB, Emanuel Rego.

Candidatos

Gabi Guimarães foi um dos destaques da seleção brasileira na conquista da medalha de bronze no Campeonato Mundial na Tailândia, onde foi a segunda maior pontuadora geral e eleita a melhor ponteira da competição. Já na Liga das Nações o Brasil ficou com o vice-campeonato, com Gabi sendo escolhida para a seleção do torneio.

Em 2025, Maria Clara Pacheco conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial na categoria até 57 quilos na China. Além disso, ela assumiu a liderança do ranking mundial e olímpico e faturou o ouro no Grand Prix de Taekwondo de Muju.

Em 2025 Rayssa Leal deu mais uma prova de que é o grande nome do skate brasileiro. A maranhense de 17 anos de idade conquistou o pentacampeonato do STU Pro Tour Rio e ainda venceu as etapas de Miami (Estados Unidos) e Brasília da Street League Skateboarding (SLS).

A quarta candidata entre as mulheres é a pugilista Rebeca Lima, que, no Mundial de Liverpool (Inglaterra) conquistou a medalha de ouro na categoria até 60 quilos.

Ente os homens, o primeiro candidato é Caio Bonfim, que em 2025 brilhou. O brasiliense conquistou o ouro na prova de 20 quilômetros da marcha atlética no Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio (Japão). Ele também foi prata nos 35 quilômetros no mesmo Mundial. Além disso, conquistou a Copa Brasil e o Troféu Brasil.

Também foi indicado Henrique Marques, do taekwondo, que conquistou um ouro inédito no Campeonato Mundial na categoria até 80 quilos e outro no Grand Prix Challenge de Bangkok (Tailândia).

Quem também brilhou demais em 2025 foi o mesa-tenista Hugo Calderano, que conquistou a Copa do Mundo de Tênis de Mesa e a medalha de prata no Campeonato Mundial em Doha (Catar).

O quarto candidato entre os homens é o surfista Yago Dora, que foi o campeão mundial da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês), seu primeiro título na carreira.

Relacionadas
skate street, Rayssa Leal, circuito mundial
Rayssa Leal conquista etapa do Rio do STU Pro Tour
rebeca lima, mundial, boxe
Rebeca Lima é campeã mundial de boxe em Liverpool
World Athletics Championships Tokyo 2025 - Men's 20km Race Walk Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 20, 2025 Brazil's Caio Bonfim celebrates winning the gold medal REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Caio Bonfim é campeão mundial dos 20 km da marcha atlética em Tóquio
Edição:
Fábio Lisboa
esportes COB Prêmio Brasil Olímpico Melhor Atleta do Ano Caio Bonfim Henrique Marques Hugo Calderano Yago Dora Gabi Guimarães Maria Clara Pacheco Rayssa Leal Rebeca Lima
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 28/11/2025 - A Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participa do programa Bom Dia, Ministra. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Marina Silva sofre fratura em vértebra lombar
qua, 03/12/2025 - 20:21
Posse dos deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
Política Alerj deve decidir sobre prisão de Bacellar nos próximos dias
qua, 03/12/2025 - 20:14
O Programa Dignidade Menstrual é uma iniciativa do Governo Federal para cuidar da saúde das pessoas que menstruam, garantindo que essas pessoas acessem espaços tendo os seus direitos respeitados. Além disso, o programa busca promover a equidade de gênero, justiça social, educação e direitos humanos. Farmácia Popular. Foto: Jerônimo Gonzalez/MS
Saúde Beneficiárias recebem mensagens sobre retirada de absorventes no SUS
qua, 03/12/2025 - 20:08
Sede da B3 09/03/2021 REUTERS/Amanda Perobelli
Economia Bolsa volta a bater recorde e encosta em 162 mil pontos
qua, 03/12/2025 - 19:52
Yago Dora, surfe, wsl
Esportes COB anuncia indicados a Melhor Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico
qua, 03/12/2025 - 19:23
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
Economia BC Protege+ bloqueia 3.170 tentativas de abertura de contas falsas
qua, 03/12/2025 - 19:14
Ver mais seta para baixo